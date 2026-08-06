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ANM schimbă prognoza: furtuni puternice după caniculă. Harta avertizărilor pentru următoarele trei zile

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat joi avertizările meteo pentru următoarele trei zile. În timp ce șapte județe din vest rămân sub cod roșu de caniculă, cu temperaturi de până la 41 de grade, meteorologii avertizează că joi și vineri instabilitatea atmosferică se va intensifica în mare parte a țării, cu vijelii, grindină și ploi torențiale. De vineri, valul de căldură începe să se restrângă treptat, însă în sud și sud-vest temperaturile vor rămâne caniculare.
ANM schimbă prognoza: furtuni puternice după caniculă. Harta avertizărilor pentru următoarele trei zile
Sursa foto: Mediafax Foto/Alexandru Dobre
Andreea Tobias
06 aug. 2026, 09:58, Știrile zilei
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ANM anunță că valul de căldură va continua până sâmbătă, când se va restrânge treptat spre vest și sud.

În aceeași perioadă, meteorologii au emis și un cod portocaliu de vijelii și grindină pentru mai multe regiuni din țară.

Canicula rămâne intensă până vineri

Potrivit informării valabile până duminică, 9 august, astăzi, joi, este ziua cea mai fierbinte.

Vineri, valul de căldură se va reduce în nord-vest, centru și local în est.

Sâmbătă, fenomenul se va restrânge doar către vest și sud.

Temperaturile maxime de astăzi vor varia între 29 și 41 de grade. Cele mai ridicate valori se vor înregistra în Câmpia de Vest. Vineri și sâmbătă, valorile vor scădea treptat, dar vor rămâne peste 35 de grade în sud-vest. Nopțile tropicale continuă în sudul țării, cu minime de 20-24 de grade.

Cod portocaliu de vijelii și grindină

Pentru această seară, ANM a emis un cod portocaliu valabil în nordul Moldovei, Maramureș, Oltenia, estul Transilvaniei și vestul Munteniei. Meteorologii avertizează despre rafale de vânt de 70-90 km/h și grindină de până la 4 centimetri.

Cantitățile de apă pot depăși local 50 litri pe metru pătrat în doar câteva ore. În restul țării este în vigoare cod galben pentru fenomene similare, dar de intensitate mai redusă.

Fenomenele de instabilitate se vor repeta și vineri, în special în vestul și centrul țării, potrivit prognozei ANM.

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