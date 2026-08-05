ANM: Cod roșu de caniculă în 7 județe. Temperaturile urcă până la 41 de grade

Potrivit ANM, valul de căldură va fi intens și persistent în cea mai mare parte a țării, timp de trei zile. Sâmbătă, fenomenul se va restrânge treptat spre sud-vest și sud.

Miercuri și joi, temperaturile maxime vor ajunge la 40-41 de grade în Câmpia de Vest. Pe litoral, valorile se vor menține între 29 și 31 de grade.

Nopțile vor fi tropicale în cea mai mare parte a țării, cu minime de 20-26 de grade. Vineri și sâmbătă, temperaturile vor scădea treptat, dar vor rămâne peste 36 de grade în sud-vest.

Unde este cod roșu de caniculă

Codul roșu este valabil în județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin, până vineri, 7 august. Temperaturile vor atinge 39-41 de grade, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat.

Meteorologii avertizează că valorile ar putea fi comparabile cu recordurile absolute ale lunii august în această zonă. Nopțile vor fi tropicale, cu minime de până la 25-26 de grade.

Cod portocaliu și galben, în restul țării

Codul portocaliu este activ în Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, sud-vestul și centrul Munteniei. Temperaturile aici vor urca între 35 și 38 de grade.

Codul galben acoperă Dobrogea, nordul și estul Munteniei și estul Transilvaniei, cu maxime de 36-37 de grade. ANM anunță și instabilitate atmosferică, cu averse și descărcări electrice, în special miercuri și joi.

Cantitățile de apă pot depăși local 40-50 litri pe metru pătrat în doar câteva ore, potrivit meteorologilor.