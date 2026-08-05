Prima pagină » Meteo » ANM: Cod roșu de caniculă în 7 județe. Temperaturile urcă până la 41 de grade

ANM: Cod roșu de caniculă în 7 județe. Temperaturile urcă până la 41 de grade

ANM a emis cod roșu de caniculă pentru șapte județe din vestul țării, cu temperaturi de până la 41 de grade, până vineri.
ANM: Cod roșu de caniculă în 7 județe. Temperaturile urcă până la 41 de grade
Sursa foto: Basualdo/ZUMA Press Wire/dpa
Andreea Tobias
05 aug. 2026, 09:47, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Potrivit ANM, valul de căldură va fi intens și persistent în cea mai mare parte a țării, timp de trei zile. Sâmbătă, fenomenul se va restrânge treptat spre sud-vest și sud.

Miercuri și joi, temperaturile maxime vor ajunge la 40-41 de grade în Câmpia de Vest. Pe litoral, valorile se vor menține între 29 și 31 de grade.

Nopțile vor fi tropicale în cea mai mare parte a țării, cu minime de 20-26 de grade. Vineri și sâmbătă, temperaturile vor scădea treptat, dar vor rămâne peste 36 de grade în sud-vest.

Unde este cod roșu de caniculă

Codul roșu este valabil în județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin, până vineri, 7 august. Temperaturile vor atinge 39-41 de grade, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat.

Meteorologii avertizează că valorile ar putea fi comparabile cu recordurile absolute ale lunii august în această zonă. Nopțile vor fi tropicale, cu minime de până la 25-26 de grade.

Cod portocaliu și galben, în restul țării

Codul portocaliu este activ în Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, sud-vestul și centrul Munteniei. Temperaturile aici vor urca între 35 și 38 de grade.

Codul galben acoperă Dobrogea, nordul și estul Munteniei și estul Transilvaniei, cu maxime de 36-37 de grade. ANM anunță și instabilitate atmosferică, cu averse și descărcări electrice, în special miercuri și joi.

Cantitățile de apă pot depăși local 40-50 litri pe metru pătrat în doar câteva ore, potrivit meteorologilor.

Recomandarea video

Cine sunt cele două judecătoare de la Curtea de Apel București care au suspendat, la foc automat, 13 hotărâri ale Guvernului Bolojan
G4Media
Giganții fotbalului, prezenți la înmormântarea lui Franco Baresi! Fețe nemaivăzute de microbiști de ceva vreme și-au făcut apariția
GSP.ro
Cum s-a făcut scrum palatul de 500.000 de euro al vrăjitoarei Vanessa. Cu ce ar fi încercat să stingă focul copiii presupusei clarvăzătoare
Gandul
Straniul caz al pacientului Cheloo de la Psihiatrie. De ce afecțiune suferă și cum a ajuns să arate acum
Cancan
„Îmi iubesc formele”. Georgina Rodriguez s-a pozat în costum de baie înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
Prosport
Contre la Bruxelles după criza din Ceuta: planul Spaniei de a legaliza migranții divizează Uniunea Europeană
Libertatea
Care legume trebuie consumate crude și care trebuie gătite, potrivit Mihaelei Bilic
CSID
Prima Tesla Model S Signature din România a fost livrată! Cine este proprietarul?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia