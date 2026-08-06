Trei bărbați, trimiși în judecată pentru trafic ilegal de arme letale din Turcia în România

Procurorul de caz din cadrul Parchetului General a dispus trimiterea în judecată a celor trei inculpați pentru contrabandă calificată și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Potrivit rechizitoriului, în perioada 17–25 septembrie 2025, doi dintre inculpați au cumpărat din Turcia zece arme de foc letale cu țeavă lungă și lisă, calibrul 12. Armele au fost predate celui de-al treilea inculpat, șofer de TIR, care le-ar fi ascuns în remorca autocamionului și le-ar fi introdus ilegal în România prin punctul de trecere a frontierei Giurgiu.

Armele erau bune de folosință

Anchetatorii precizează că armele sunt arme de foc lungi, letale, cu repetiție, calibrul 12, cu țeavă lisă și percuție centrală, aflate în stare de funcționare și concepute pentru utilizarea muniției letale.

În perioada 9–16 octombrie 2025, aceiași doi inculpați ar fi cumpărat alte șapte arme de foc letale cu țeavă scurtă, respectiv pistoale, pe care le-ar fi expediat în România prin intermediul aceluiași șofer de TIR. Și aceste arme ar fi fost introduse ilegal în țară prin Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu.

Rechizitoriul a fost înaintat Judecătoria Găești, instanța competentă să judece cauza.