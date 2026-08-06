Eurobarometru: 73% dintre români consideră că țara a avut de câștigat prin apartenența la UE. Inflația rămâne principala preocupare

Acestea sunt concluziile ediției de primăvară a sondajului Eurobarometru realizat la comanda Parlamentului European.

73% dintre români spun că România a beneficiat de apartenența la UE

Potrivit studiului, 73% dintre români consideră că România a avut, în ansamblu, de câștigat din statutul de stat membru al Uniunii Europene. Procentul este apropiat de media europeană, de 74%, și indică menținerea unui nivel ridicat de susținere pentru apartenența la blocul comunitar. În schimb, 23% dintre respondenții din România sunt de părere că țara nu a beneficiat de apartenența la UE, iar 4% nu au exprimat o opinie.

Întrebați care sunt principalele avantaje ale apartenenței la Uniune, românii indică în primul rând crearea de noi oportunități de muncă, urmată de consolidarea cooperării dintre statele membre și contribuția Uniunii la protejarea păcii și securității.

Scumpirile și economia, în topul preocupărilor

Inflația, creșterea prețurilor și costul vieții reprezintă principala prioritate pe care românii ar dori să o vadă abordată de Parlamentul European. Tema este menționată de 42% dintre respondenți, fiind urmată de economia și crearea de locuri de muncă (41%) și de apărarea și securitatea Uniunii Europene (31%).

Pe lista preocupărilor se mai regăsesc sănătatea publică, agricultura și securitatea alimentară, sărăcia și excluziunea socială, precum și autonomia Uniunii în domeniul industriei și energiei.

Românii, mai puțin mulțumiți de calitatea vieții decât media europeană

Sondajul evidențiază și o diferență importantă între România și media Uniunii Europene în ceea ce privește percepția asupra calității vieții.

În timp ce 83% dintre cetățenii europeni declară că sunt mulțumiți de calitatea vieții lor, în România procentul este de 63%, cu 20 de puncte procentuale mai redus.

Întrebați ce ar îmbunătăți cel mai mult nivelul de trai, respondenții români au indicat în principal situația financiară și posibilitatea de a face față cheltuielilor zilnice, urmate de accesul la servicii medicale și sănătatea fizică și mintală. Locuințele accesibile și siguranța locurilor de muncă se află, de asemenea, printre prioritățile menționate.

Incertitudinea, cea mai răspândită stare emoțională

În ceea ce privește percepția asupra viitorului, incertitudinea este emoția menționată cel mai frecvent de români, fiind indicată de 37% dintre participanții la sondaj. Pe următoarele locuri se află speranța (49%), încrederea (40%) și seninătatea (22%).

În același timp, 60% dintre români spun că sunt optimiști în privința viitorului țării, iar 76% se declară optimiști atunci când se referă la viitorul propriei familii.

Majoritatea românilor văd UE ca pe un factor de stabilitate

Studiul mai arată că 74% dintre români sunt de acord că Uniunea Europeană reprezintă un factor de stabilitate într-o lume marcată de numeroase crize, iar 54% consideră că rolul UE în protejarea cetățenilor împotriva riscurilor globale și a amenințărilor la adresa securității ar trebui să devină și mai important în viitor.

Sondajul Eurobarometru de primăvară a fost realizat în perioada 9 aprilie – 4 mai 2026 în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, pe un eșantion de 26.421 de persoane. În România au fost intervievate 1.045 de persoane, în perioada 9 – 29 aprilie 2026, prin interviuri față în față.