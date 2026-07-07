A fost desemnat cel mai bun oraș din lume în care să trăiești în 2026. O capitală europeană, lider pentru al doilea an consecutiv

Studiul, preluat de CNN, analizează 173 de orașe din întreaga lume pe baza unor criterii precum stabilitatea, sistemul de sănătate, educația, infrastructura și cultura, evaluând nivelul general al calității vieții.

Copenhaga a obținut scoruri maxime la capitolele stabilitate, infrastructură și educație, consolidându-și poziția de lider. Potrivit EIU, orașul danez s-a remarcat prin combinația dintre servicii publice de înaltă calitate, infrastructură performantă și un mediu cultural bine dezvoltat.

Viena rămâne pe podium, iar Australia domină topul

Pe locul al doilea s-a clasat Viena, care ocupase prima poziție timp de trei ani consecutivi înainte de a fi depășită de Copenhaga.

Podiumul este completat de Melbourne, în timp ce Sydney a urcat pe locul patru. Zurich a coborât pe poziția a cincea, urmat de Geneva, Osaka, Adelaide, Vancouver și Tokyo, care încheie primele zece poziții.

Vancouver este singurul oraș din America de Nord prezent în top 10.

Schimbări în clasament: New York urcă, iar orașele din Orientul Mijlociu pierd teren

În Statele Unite, Honolulu rămâne cel mai bine clasat oraș, ocupând locul 25, în timp ce New York a urcat trei poziții, până pe locul 66. Evoluția este atribuită îmbunătățirii indicatorilor privind stabilitatea, pe fondul scăderii criminalității și al reducerii riscului perceput de atacuri teroriste.

În schimb, conflictul dintre Iran și Israel și tensiunile regionale au influențat negativ scorurile de stabilitate ale mai multor orașe din Orientul Mijlociu. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate de Muscat, care a coborât 14 poziții până pe locul 123, și Kuweit City, aflat acum pe locul 105, după o pierdere de 12 locuri.

În Regatul Unit, Manchester este cel mai bine clasat oraș, ocupând locul 52, înaintea Londrei (54) și Edinburghului (64), după ce indicatorii de stabilitate și-au revenit în urma tulburărilor sociale din anul precedent.

Asia își îmbunătățește performanța datorită sistemelor de sănătate

Potrivit EIU, scorul mediu de locuibilitate al orașelor asiatice a crescut în 2026, în principal datorită îmbunătățirii serviciilor medicale, în special în China, unde investițiile și reformele din sistemul de sănătate au contribuit la rezultate mai bune.

La nivel global, scorul mediu de locuibilitate a rămas neschimbat față de anul trecut, deoarece progresele înregistrate în Asia au compensat declinul stabilității din Orientul Mijlociu.

La polul opus al clasamentului, Damasc rămâne orașul cu cel mai redus nivel de locuibilitate. Teheran a coborât până pe locul 164 în urma conflictului regional, iar Kiev ocupă poziția 166.

Top 10 cele mai bune orașe din lume în care să trăiești în 2026