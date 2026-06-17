Prima pagină » Social » Bucureștiul pierde teren. Unde și-ar dori românii să se mute în 2026

Bucureștiul pierde teren. Unde și-ar dori românii să se mute în 2026

Brașov e din nou pe primul loc. Dar surpriza din clasamentul 2026 vine din altă parte: orașele mici recuperează rapid teren față de Cluj și București. Ce s-a schimbat în felul în care românii aleg unde să trăiască?
Bucureștiul pierde teren. Unde și-ar dori românii să se mute în 2026
Andreea Tobias
17 iun. 2026, 12:11, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Brașov rămâne, pentru al doilea an consecutiv, orașul pe care românii și-l doresc cel mai mult ca loc de trai. Cluj-Napoca ocupă locul doi, iar Sibiu urcă în top 5, potrivit Indexului de Atractivitate Urbană 2026, publicat de Institutul pentru Orașe Vizionare.

Clasamentul a fost făcut pe baza unui sondaj online efectuat în aprilie 2026, pe un eșantion de 1.200 de respondenți la nivel național. Metodologia a urmărit două dimensiuni: intenția de mutare și percepția generală asupra calității vieții.

Care sunt cele mai atractive orașe din România în 2026?

Top 10 al celor mai dorite orașe pentru locuire arată astfel: Brașov (1), Cluj-Napoca (2), Constanța (3), Timișoara (4), Sibiu (5), Oradea (6), Iași (7), București (8), Alba Iulia (9) și Arad (10).

Constanța a urcat trei poziții față de ediția anterioară și a intrat în premieră pe podium.

Ce orașe au crescut cel mai mult față de 2024?

Cele mai mari creșteri de scor față de ediția 2024 au fost înregistrate de Drobeta-Turnu Severin, Slatina, Târgu Jiu și Baia Mare. Toate sunt orașe de dimensiuni mici sau medii. Prin contrast, Oradea, Sibiu, Cluj-Napoca și Brașov au înregistrat ușoare scăderi de scor, deși rămân în fruntea clasamentului.

De ce câștigă orașele mici teren în preferințele românilor?

Directorul executiv al institutului citat, Florian Filat, explică schimbarea: românii caută tot mai puțin „orașul-magnet” și tot mai mult „orașul-echilibru”.

Viața scumpă, traficul și presiunea cotidiană din marile centre urbane îi determină pe oameni să reconsidere orașele de 60.000-100.000 de locuitori. Acestea oferă aer mai bun, trafic mai gestionabil, locuințe mai accesibile și mai mult spațiu verde.

Ce contează cel mai mult când românii aleg un oraș în care să trăiască?

Principalii factori care influențează atractivitatea unui oraș rămân oportunitățile de petrecere a timpului liber, sportul și mișcarea. În 2026 au crescut însă în importanță stabilitatea economică, serviciile de sănătate, mobilitatea urbană și tehnologia integrată în serviciile publice. Atractivitatea nu mai depinde de un singur avantaj, ci de un pachet complet de condiții.

Recomandarea video

EXCLUSIV: 16 membri ai „taberei Thuma” au dat în judecată PNL. Ei cer anularea deciziilor anti-Veștea luate luni de conducerea PNL
G4Media
Legea din SUA veche de 70 de ani care îi șochează pe europeni
GSP.ro
Mutare de forță în Marea Britanie în lupta cu abuzurile Google. Ce obligații noi are gigantul tech când vine vorba de afișarea știrilor
Gandul
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
Cancan
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de hârtie!
Prosport
Familia din Galați rămasă pe drumuri după explozia dronei rusești primește 5.200 de euro de la Guvern. Ajutorul de la Primărie, în stadiul de promisiune. Aleșii locali se pregătesc să aloce bani pentru sport și biserici
Libertatea
Doliu în lumea filmului! Actrița celebră a fost găsită fără suflare în locuință. Vedeta a murit la doar 35 de ani
CSID
Cât costă cel mai nou sedan BMW în România?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da