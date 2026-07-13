România, noul paradis al pensionarilor italieni. Taxele mici îi fac să se mute aici

România a devenit una dintre cele mai atractive destinații fiscale pentru pensionarii italieni care vor să se mute în străinătate. Sistemul românesc aplică o cotă fixă de 10%, cu o sumă lunară de 3.000 de lei scutită de impozit. Presiunea fiscală efectivă poate scădea sub 5%, dar avantajul nu este valabil pentru toți pensionarii.

România folosește un sistem de impozitare forfetară, mai avantajos decât tranșele de impozit pe venit din Italia. Pensia este supusă unui impozit de 10%, dar doar pentru partea care depășește 3.000 de lei pe lună.

Sub acest prag nu se plătesc nici impozite, nici contribuții, potrivit quifinanza.it.

Peste prag se aplică și o contribuție de sănătate (CAS) de 10%, deductibilă din baza impozabilă.

Cum se calculează, de fapt, impozitul final

Contribuția de sănătate se scade din baza impozabilă înainte de calculul impozitului pe venit. Cota reală aplicată surplusului ajunge astfel la 19%, nu la 20%. Pentru o pensie brută de 4.000 de lei, reținerile totale sunt de 190 de lei. Pensia netă încasată ajunge la 3.810 lei, adică o presiune fiscală efectivă de doar 4,75%.

Nu toți pensionarii beneficiază de avantajul fiscal

Convenția de evitare a dublei impuneri dintre România și Italia face o distincție clară. Pensionarii din sectorul privat pot fi impozitați exclusiv în România, odată ce își transferă reședința fiscală. INPS, casa de pensii italiană, va plăti pensia brută, fără rețineri la sursă. Foștii angajați din sectorul public, precum profesorii sau personalul medical, rămân însă impozitați la sursă în Italia. Excepție fac cei care dețin și cetățenia română.

Procedura pentru a obține scutirea fiscală

Pensionarii trebuie să locuiască în România cel puțin 183 de zile pe an, chiar dacă nu sunt consecutive. Este necesar și un contract de închiriere sau un act de proprietate, înregistrat la ANAF. Înscrierea la Registrul italienilor rezidenți în străinătate (AIRE) trebuie făcută în 90 de zile de la mutare. Formularul EP-I trebuie depus la INPS pentru a solicita aplicarea regimului fiscal românesc.

Costul vieții în România rămâne mult mai mic decât în Italia. Excepție fac centrul Bucureștiului și zonele scumpe din Cluj-Napoca. Un apartament cu un dormitor costă între 300 și 450 de euro pe lună. Prețul e valabil în centrul unor orașe precum Timișoara, Brașov sau Sibiu. O cină pentru două persoane, la un restaurant de nivel mediu, depășește rar 35-40 de euro.

O pensie netă de 1.500 de euro, scutită de impozit, permite un stil de viață confortabil în România. Diferența este mare față de multe orașe italiene.