Cum arată „fabricile de pariuri” din Rusia: sute de meciuri organizate zilnic pentru a alimenta dependența de jocurile de noroc

Fenomenul, cunoscut sub numele de „betting farms” (fabrici de pariuri), a fost documentat în investigații realizate de Bellingcat și revista norvegiană Josimar, scrie Il Post.

Sute de meciuri în fiecare zi, doar pentru pariuri

Partidele au loc în hale industriale, săli de sport anonime, depozite sau terenuri improvizate, fără public și fără arbitri cunoscuți. Imaginile sunt transmise live pe platforme precum 1xBet, 22Bet și alte site-uri similare, iar utilizatorii pot paria în timp real pe aproape orice fază a jocului.

Într-o singură zi din septembrie 2024, Bellingcat a numărat aproape 1.300 de meciuri de „short football” difuzate de 1xBet. Prin comparație, un întreg sezon din Serie A italiană cuprinde doar 380 de partide. Pe teren, jucătorii par lipsiți de orice interes: merg încet, nu sărbătoresc golurile și, uneori, schimbă tricourile între reprize pentru a evolua în cealaltă echipă. Multe formații poartă nume fictive sau foarte asemănătoare cu cele ale unor cluburi reale.

Investigațiile ridică semne de întrebare

Potrivit investigațiilor jurnalistice, unii dintre participanți sunt recrutați dintre fotbaliști amatori și sunt plătiți pentru a joaca ore întregi. Un tânăr rus a declarat pentru Josimar că primea echivalentul a aproximativ 25 de euro pe zi pentru cinci ore de joc și că i s-a cerut să nu înscrie niciodată mai mult de cinci goluri într-un meci. În unele transmisii apar persoane care par minore, iar nivelul de informare sau consimțământ al participanților rămâne neclar. Investigațiile nu au putut stabili dacă toți cei filmați știau că imaginile sunt folosite pentru platforme de pariuri.

Nu doar fotbal: curse de melci și jocuri bizare

Oferta acestor platforme depășește cu mult sporturile clasice. Printre evenimentele disponibile pentru pariere se regăsesc curse de bile, jocuri asemănătoare hocheiului de masă, baschet pe masă, cricket și baseball la nivel amator, dar chiar și curse de melci, despre care investigațiile sugerează că ar fi fost organizate în Vietnam. Toate aceste competiții sunt produse special pentru fluxul continuu de pariuri live.

Modelul din spatele afacerii

Platformele precum 1xBet nu organizează direct competițiile, ci cumpără drepturile de difuzare de la companii specializate, multe înregistrate în Cipru. Aceste firme produc permanent conținut destinat exclusiv industriei pariurilor. Potrivit experților citați de Bellingcat, astfel de meciuri nu reprezintă principala sursă de venit pentru operatorii de jocuri de noroc. Rolul lor este de a atrage utilizatorii pe platformă, unde aceștia ajung ulterior să joace la sloturi sau jocuri de cazino, activități care generează profituri mult mai mari decât pariurile sportive.

1xBet, în centrul controverselor

1xBet, fondată în Rusia și înregistrată în Cipru, este una dintre cele mai cunoscute platforme implicate în acest model de afaceri. De-a lungul timpului a sponsorizat cluburi importante precum Barcelona, Paris Saint-Germain, Liverpool, Chelsea sau Tottenham. În 2019, mai multe colaborări au fost întrerupte după ce investigații de presă au arătat că platforma oferea inclusiv pariuri pe lupte între cocoși și alte activități controversate.

Deși este interzisă în numeroase țări, inclusiv în Rusia și Italia, platforma continuă să fie accesibilă prin domenii alternative sau prin utilizarea serviciilor VPN. Fenomenul „betting farms” ilustrează transformarea pariurilor live într-o industrie care produce propriile competiții, fără valoare sportivă, doar pentru a menține utilizatorii conectați și a alimenta dependența de jocurile de noroc.