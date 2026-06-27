Ce operă pică la Bac 2026 la română? „Ion” și „Enigma Otiliei”, printre favorite pe o platformă de tip Polymarket

La momentul verificării, printre operele cotate cu cele mai mari șanse se aflau „Ion”, de Liviu Rebreanu, și „Enigma Otiliei”, de George Călinescu. În top mai apar „O scrisoare pierdută”, „Moromeții” și „Luceafărul”.

Piața de predicție se numește „Ce operă literară pică la proba de lb română la Examenul de Bacalaureat 2026?” și vizează proba scrisă de Limba și literatura română, programată pe 29 iunie 2026.

Ce opere sunt favorite la Bac 2026

Potrivit datelor afișate pe platformă, „Ion”, romanul lui Liviu Rebreanu, era cotat cu 98%, iar „Enigma Otiliei”, de George Călinescu, cu 96%.

Pe lista favoritelor se mai află „O scrisoare pierdută”, de Ion Luca Caragiale, cu 86%, „Moromeții”, de Marin Preda, cu 83%, și „Luceafărul”, de Mihai Eminescu, tot cu 83%.

Alte variante cotate cu șanse ridicate sunt „Alexandru Lăpușneanul”, de Costache Negruzzi, cu 64%, „Testament”, de Tudor Arghezi, cu 63%, și „Eu nu strivesc corola de minuni a lumii”, de Lucian Blaga, cu 58%.

Pe platformă mai apar cu șanse mai mici și alte opere importante din programa de Bacalaureat, precum „Baltagul”, „Plumb”, „Riga Crypto și lapona Enigel”, „Moara cu noroc”, „Iona”, „Povestea lui Harap-Alb” sau „Leoaică tânără, iubirea”.

Predicțiile nu sunt un reper pentru elevi

Aceste procente nu ar trebui însă luate în calcul de elevi ca instrument de pregătire pentru examen. Piața nu are legătură cu Ministerul Educației, cu profesorii care elaborează subiectele sau cu vreo informație oficială despre Bacalaureat.

Mai degrabă, apariția unei astfel de piețe arată cât de extinse au devenit platformele de predicții online. De la alegeri și decizii politice până la competiții sportive, filme, numiri în funcții publice sau examene, utilizatorii pot crea predicții aproape despre orice eveniment viitor.

În cazul Bacalaureatului, platforma reflectă mai ales interesul public uriaș pentru întrebarea „ce pică la română?”, nu o probabilitate reală sau verificată statistic.

De ce procentele nu trebuie citite ca un sondaj

Important este că piața de pe Manifold este de tip „independent multiple choice”. Asta înseamnă că fiecare operă este evaluată separat cu „Yes” sau „No”, iar procentele nu se exclud între ele. Prin urmare, suma lor poate depăși 100%.

Cu alte cuvinte, faptul că „Ion” are 98%, iar „Enigma Otiliei” are 96% nu înseamnă că platforma estimează că doar una dintre ele poate avea aceste șanse într-un calcul clasic de tip sondaj. Procentele reflectă pozițiile utilizatorilor în fiecare variantă separată.

Ce este Manifold și cum funcționează

Manifold este o platformă de tip „prediction market”, adică un spațiu în care utilizatorii creează piețe de predicție și cumpără sau vând poziții în funcție de cât de probabil cred că este un anumit eveniment.

Spre deosebire de Polymarket, unde piețele sunt asociate cu mize financiare reale, Manifold folosește o monedă virtuală, numită Mana. Platforma precizează că Mana nu poate fi convertită în bani reali, ceea ce înseamnă că piața despre Bacalaureat trebuie privită mai degrabă ca un exercițiu de predicție colectivă, nu ca o platformă clasică de pariuri.

Cum se va stabili rezultatul

Potrivit regulilor pieței, opțiunile vor fi rezolvate după publicarea subiectelor oficiale și a baremelor pentru proba scrisă de Limba și literatura română, pe baza documentelor publicate de Ministerul Educației.

O operă va fi marcată cu „Yes” dacă apare ca cerință principală la Subiectul al III-lea, eseul, fie la profilul real/tehnologic, fie la profilul uman/pedagogic. Dacă subiectul cere un autor, fără a indica o singură operă, platforma va lua în calcul opera canonică asociată acelui autor în lista pieței.

Examenul scris la Limba și literatura română deschide probele scrise ale Bacalaureatului 2026, programate între 29 iunie și 3 iulie.