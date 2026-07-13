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Se închide temporar circulația pe Varianta Ocolitoare Bacău, parte a Autostrăzii A7. În ce perioadă sunt instituite restricții

Circulația rutieră va fi închisă temporar pe întreaga Variantă Ocolitoare Bacău, parte a Autostrăzii Moldovei (A7), începând din 15 iulie, pentru realizarea lucrărilor de conectare cu noile tronsoane aflate în construcție.
Se închide temporar circulația pe Varianta Ocolitoare Bacău, parte a Autostrăzii A7. În ce perioadă sunt instituite restricții
Sursa foto: DRDP Iași
Oana Antipa
13 iul. 2026, 14:32, Social
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Restricțiile, care pot fi menținute până la sfârșitul lunii august, vor obliga șoferii să tranziteze municipiul Bacău pe DN2, autoritățile avertizând că sunt posibile aglomerări și timpi mai mari de deplasare.

Circulația va fi închisă pe întreaga centură a Bacăului

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că Varianta Ocolitoare Bacău va fi închisă circulației începând cu 15 iulie 2026, la solicitarea antreprenorului care execută lucrările de conectare cu noile sectoare ale Autostrăzii A7.

Restricțiile vizează întregul traseu al variantei ocolitoare, între kilometrii 0+000 și 20+300.

Potrivit CNAIR, măsura a fost avizată atât de companie, cât și de Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR).

Traficul va fi deviat prin municipiul Bacău

Pe durata lucrărilor, circulația va fi redirecționată pe DN2, prin municipiul Bacău.

Autoritățile le recomandă șoferilor să își planifice din timp deplasările și să ia în calcul timpi mai mari petrecuți în trafic, în condițiile în care tranzitul va fi preluat de rețeaua rutieră urbană.

Avizul emis pentru executarea lucrărilor este valabil în perioada 15 iulie – 31 august 2026, ceea ce înseamnă că, în acest interval, traficul poate fi restricționat ori de câte ori desfășurarea lucrărilor o impune.

Lucrările fac parte din extinderea Autostrăzii Moldovei

Varianta Ocolitoare Bacău, inaugurată la sfârșitul anului 2020, reprezintă primul tronson dat în circulație din cadrul Autostrăzii Moldovei (A7).

În prezent, constructorul lucrează la finalizarea ultimului lot al secțiunii Focșani – Bacău, precum și la cele trei loturi ale secțiunii Bacău – Pașcani, urmând ca actualele lucrări să permită conectarea variantei ocolitoare la noile tronsoane ale autostrăzii.

A7, unul dintre cele mai importante proiecte rutiere din România

Autostrada Moldovei este unul dintre cele mai ample proiecte de infrastructură rutieră aflate în execuție în România și are rolul de a asigura o legătură rapidă între sudul țării și regiunea Moldovei.

Autoritățile susțin că restricțiile temporare sunt necesare pentru integrarea noilor sectoare în infrastructura deja existentă și pentru continuarea lucrărilor la coridorul rutier.

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