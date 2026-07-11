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Polițiștii l-au găsit pe șoferul care a mers pe contrasens pe Autostrada A7. Cine este și ce sancțiune a primit

Polițiștii au identificat șoferul surprins circulând pe contrasens pe Autostrada A7. Bărbatul, în vârstă de 77 de ani, a rămas fără permis pentru 120 de zile.
Polițiștii l-au găsit pe șoferul care a mers pe contrasens pe Autostrada A7. Cine este și ce sancțiune a primit
Sursa foto: IPJ Vrancea
Gabriel Pecheanu
11 iul. 2026, 19:05, Social
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Polițiștii au identificat șoferul surprins circulând pe contrasens pe Autostrada A7 Mizil – Săbăoani, după ce imaginile cu incidentul au devenit virale în mediul online.

Este vorba despre un bărbat în vârstă de 77 de ani, din județul Galați, care a fost sancționat și a rămas fără permis, anunță IPJ Vrancea.

Incidentul s-a petrecut pe 6 iulie 2026, când, în urma unui apel la 112 și a apariției unor imagini video în spațiul public, polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A7 Mizil – Săbăoani au deschis o anchetă pentru identificarea conducătorului auto și stabilirea circumstanțelor în care acesta a ajuns să circule pe sensul opus.

Șoferul a fost identificat după patru zile

În urma verificărilor, vineri, oamenii legii au reușit să îl identifice pe conducătorul autoturismului.

Potrivit anchetei, bărbatul de 77 de ani a condus pe Autostrada A7, la kilometrul 144, pe calea 1, circulând pe sensul opus direcției normale de deplasare, punând în pericol siguranța traficului.

A rămas fără permis pentru patru luni

Pentru fapta sa, șoferul a fost sancționat contravențional, iar polițiștii au dispus suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 120 de zile, conform prevederilor legale.

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