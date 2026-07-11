UPDATE Patru alpiniști s-au prăbușit pe Valea Albișoarei, în Bușteni, după ruperea unei corzi. O femeie a murit

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„Mobilizare impresionantă de forțe sunt coordonarea DSU. A sosit și elicopterul de la POA Brașov, plus 4 ambulanțe. Primul salvator montan a fost inserat și a constatat, din păcate, decesul unei persoane de sex feminin”, anunță Salvamont Prahova.

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A fost alocat și elicopterul SMURD Brașov.

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Pentru gestionarea situației de urgență a fost alocat și un elicopter Black Hawk de la București, la bordul căruia va fi și o echipă medicală de la Spitalul Clinic de Urgență București.

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Din cele patru persoane conștiente inițial, una intrat în stare de inconștientă.

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În sprijinul misiunii de salvare, forțele de intervenție au fost suplimentate cu un echipaj de prim ajutor SMURD, două unități de terapie intensivă mobilă SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Acestea se vor deplasa pe stadionul din orașul Bușteni.

Totodată, la caz a fost alocat și elicopterul SMURD de la Baza Aeromedicală Caransebeș.

– Știrea inițială –

Patru persoane care practicau alpinism au fost implicate, sâmbătă, într-un accident grav după ce coarda de asigurare s-a rupt, anunță Departamentul pentru Situații de Urgență.

Potrivit primelor informații, alpiniștii s-au prăbușit de la aproximativ 10 metri înălțime în urma incidentului. Toate cele patru persoane sunt conștiente, însă au nevoie de evaluare și asistență medicală de specialitate.

La fața locului au fost mobilizate echipe de salvare montană, care intervin în condiții dificile pentru a ajunge la victime și pentru a le evacua în siguranță.

Având în vedere zona greu accesibilă și riscurile implicate, autoritățile au solicitat și intervenția elicopterului SMURD de la Târgu Mureș, care va sprijini operațiunea de salvare.

Misiunea este în desfășurare, iar starea exactă a victimelor urmează să fie stabilită de echipele medicale și de salvatorii aflați la locul accidentului.

Accidentul readuce în atenție riscurile asociate activităților montane și importanța verificării echipamentelor de siguranță înainte de parcurgerea traseelor alpine.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs incidentul.