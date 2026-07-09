Sechestru pe bunurile lui Raed Arafat, în dosarul elicopterului SMURD. Prejudiciul estimat a ajuns la 8 milioane de lei

Ancheta vizează modul în care un elicopter destinat intervențiilor medicale de urgență a fost adus în România, procurorii suspectând că nu ar fi fost achitată taxa pe valoarea adăugată.

Popriri pe conturile suspecților și ale unor companii

Procurorii au pus popriri și pe conturile celorlalte 16 persoane care au calitatea de suspecți în dosar.

Măsuri asigurătorii ar fi fost instituite și asupra conturilor producătorului Airbus, ale companiei de asigurări Omniasig și ale unei companii americane de reasigurare implicate în operațiune.

Reprezentanții persoanelor și companiilor vizate de anchetă ar fi fost chemați marți la sediul Parchetului Militar pentru a li se comunica măsurile luate.

Conform surselor Mediafax, Raed Arafat urmează să conteste sechestrul. Prejudiciul inițial estimat de anchetatori ar fi fost majorat cu penalități, suma totală ajungând la aproximativ opt milioane de lei.

Dosarul, deschis inițial de DNA

Ancheta are la bază înlocuirea unui elicopter SMURD care s-a prăbușit în 2016, în Republica Moldova. Toate cele patru persoane aflate la bordul aeronavei au murit în accident.

Elicopterul era asigurat CASCO, iar asigurătorul putea fie să plătească o despăgubire de peste 23 de milioane de lei, fie să furnizeze Inspectoratului General de Aviație o aeronavă cu o configurație asemănătoare. A fost aleasă varianta înlocuirii elicopterului.

Aeronava care a ajuns ulterior în România ar fi fost preluată în 2017 din Guernsey. Procurorii susțin că aceasta nu ar fi trecut prin procedurile vamale obișnuite și că nu ar fi fost plătit TVA-ul, estimat inițial la aproape un milion de euro.

Dosarul a fost instrumentat inițial de DNA, însă procurorii anticorupție nu ar fi găsit probe privind comiterea unor fapte de corupție și au trimis cauza la Parchetul Militar. În total, 17 persoane sunt urmărite penal pentru contrabandă, în formele coautoratului, complicității sau instigării.

Raed Arafat respinge acuzațiile

Raed Arafat a confirmat în aprilie că este urmărit penal pentru complicitate la contrabandă, dar a respins acuzațiile și a susținut că elicopterul a fost adus pentru a înlocui aeronava distrusă, toate demersurile fiind realizate de instituții ale statului.

„Eu n-am facilitat nicio contrabandă”, declara șeful DSU, care acuza o campanie de discreditare și susținea că a primit calitatea de suspect înainte de a fi audiat și de a putea consulta dosarul.

În luna iunie, Arafat a deschis și o acțiune în instanță prin care cere restituirea telefonului personal ridicat de anchetatori.

Instituirea sechestrului este o măsură asigurătorie și nu reprezintă o stabilire definitivă a vinovăției. Raed Arafat și celelalte persoane cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.