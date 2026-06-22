Ancheta în cazul Ciprian Ciucu – Jocurile de Noroc continuă la Secția a II-a a DNA. Procurorii anticorupție urmează să efectueze percheziții informatice asupra telefoanelor ridicate de la suspecții în caz. În dosar este implicat și un influencer care deja a fost audiat de procurori, în calitate de martor.

Ieri, duminică, procurorii DNA au audiat pe unul dintre dezvoltatorii implicați în dosar iar zilele trecute au efectuat și percheziții la primăria Sectorului 6 pentru a ridica o serie de înscrisuri în acest caz, arată surse judiciare. Faptele de care îl privesc pe Ciprian Ciucu vizează activitatea sa de la Primăria Sector 6, funcție pe care acesta a deținut-o în perioada 2020 – 19 decembrie 2025.

Zilele trecute, procurorii DNA au obținut arestarea Odetei Nestor, o apropiată a lui Ciprian Ciucu și a jurnalistei Denise Rifai, și a unui cetățean bulgar la Tribunalul București, pentru fapte de dare de mită, astăzi, procurorii audiază unii dintre dezvoltatorii imobiliari Iordaniei în relație cu care ar fi fost primarul Ciucu.

Frații Moh, dezvoltatori imobiliari iordanieni dar și Yuan Ștefan ( cetățean român de origine chineză), asociatul acestora, sunt puși sub acuzare pentru fapte de dare de mită, în cazul primarului Ciucu – acuzat oficial de luare de mită. Toți se află puși de procurorii DNA sub măsura preventivă a controlului judiciar.

Procurorii suspectează că frații Moh ar fi oferit foloase necuvenite reprezentate de servicii de publicitate și consultanță electorală, prestate în perioada noiembrie-decembrie 2025, destinate susținerii activității politice și electorale a inculpatului Ciprian Ciucu, în schimbul obținerii certificatului de urbanism și a autorizației de construire privind un proiect imobiliar situat în municipiul București pentru societatea Safe Home Invest SRL.

Vineri, procurorii DNA au audiat-o din nou și pe jurnalista Denise Rifai în aceeași cauză, dar și pe Odeta Nestor. Denise Rifai este deja pusă sub acuzare pentru instigare și complicitate la dare de mită în acest caz.

Ieri, prezent în Congresul PNL în timpul altor audieri de la DNA, Ciprian Ciucu a susținut asupra sa se desfășoară o „operațiune specială” iar PNL este atacat de „Sistem”. În același Congres, președintele PNL, Ilie Bolojan a declarat că are „încredere deplină” în Ciprian Ciucu și crede că merită solidaritatea și susținerea PNL.