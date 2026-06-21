UPDATE. 14.42. Având în vedere evoluțiile în ancheta complexă a DNA, procurorii Secției a II-a au efectuat zilele trecute și percheziții la primăria Sectorului 6 pentru a ridica o serie de înscrisuri în acest caz, arată surse judiciare. Faptele de care îl privesc pe Ciprian Ciucu vizează activitatea sa de la Primăria Sector 6, funcție pe care acesta a deținut-o în perioada 2020 – 19 decembrie 2025.

Procurorii Secției a II-a a DNA continuă și astăzi, duminică, audierile în cazul Ciprian Ciucu – Jocurile de Noroc, în timp ce Primarul General al Capitalei, plasat sub măsura preventivă a controlului judiciar se află în Congresul Extraordinar al PNL și acuză „Sistemul”.

După ce zilele trecute, procurorii DNA au obținut arestarea Odetei Nestor, o apropiată a lui Ciprian Ciucu și jurnalistei Denise Rifai, și a unui cetățean bulgar la Tribunalul București, pentru fapte de dare de mită, astăzi, procurorii audiază unii dintre dezvoltatorii imobiliari iordanieni în relație cu care ar fi fost primarul Ciucu.

Frații Moh, dezvoltatori imobiliari iordanieni dar și Yuan Ștefan ( cetățean român de origine chineză), asociat al acestora, sunt puși sub acuzare pentru fapte de dare de mită, în cazul primarului Ciucu – acuzat oficial de luare de mită.

Toți trei se află puși de procurorii DNA sub măsura preventivă a controlului judiciar pentru 60 de zile.

Procurorii suspectează că frații Moh ar fi oferit foloase necuvenite reprezentate de servicii de publicitate și consultanță electorală, prestate în perioada noiembrie-decembrie 2025, în timpul alegerilor pentru Primăria Generală a Capitalei, destinate susținerii activității politice și electorale a inculpatului Ciprian Ciucu, în schimbul obținerii certificatului de urbanism și a autorizației de construire privind un proiect imobiliar situat în municipiul București pentru societatea Safe Home Invest SRL, deținută de ei.

„Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că inculpatul CIUCU CIPRIAN, în calitatea sa de primar al Sectorului 6 București, la acel moment, ar fi primit foloasele menționate anterior în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ce îi reveneau în procedurile administrative referitoare la respectivul proiect imobiliar„, arată DNA.

Vineri, procurorii DNA au audiat-o din nou pe jurnalista Denise Rifai în aceeași cauză, dar și pe Odeta Nestor. Denise Rifai este deja pusă sub acuzare pentru instigare și complicitate la dare de mită în acest caz.

Ciucu acuză Sistemul și o „operațiune specială” împotriva PNL. Bolojan: „Respect Ciprian”

Prezent la Congresul PNL în timpul audierilor care se desfășoară la DNA, Ciprian Ciucu a susținut că „Sistemul a ales să pună presiune pe PNL”.

„Partidul nostru a fost sub asalt. Și încă este. Ce este sistemul? Greu de definit! Inițial nu știi dacă există sau nu există, dar dacă ești un om liber, ai șansa să afli pe pielea ta acest lucru, în cel mai brutal mod cu putință. Știți care este problema cu Sistemul? Că, spre deosebire de noi, Sistemul nu se prezintă niciodată în alegeri! Pentru sistem nu contează dacă ia decizii greșite. Alții vor plăti! Populația va plăti, politicienii vor plăti dar nu sistemul. (…) Noi plecăm mai devreme sau mai târziu, avem un timp limitat în pozițiile publice, dar Sistemul este etern. Ei, în gradele și funcțiile lor rămân. M-am întrebat zilele acestea ce a fost mai înainte, oul sau găina: dacă Sistemul infiltrează partide sau dacă oameni din partide apelează la Sistem, coabitează cu el își îl ajută din pozițiile lor politice să-și pună oamenii în poziții din care ar putea să beneficieze împreună?!”, a spus Ciucu.

Ciucu a susținut că împotriva PNL a fost pregătită o „operațiune specială”.

În același Congres, președintele PNL, Ilie Bolojan a declarat că are „încredere deplină” în Ciprian Ciucu și crede că merită solidaritatea și susținerea PNL. „Respect Ciprian”, a încheiat Bolojan.

Ciprian Ciucu, un aliat al lui Ilie Bolojan, a anunțat că se retrage din conducerea PNL, din funcția de prim-vicepreședinte după acuzațiile oficiale formulate împotriva sa și dosarul DNA.