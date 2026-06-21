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Ciucu la Congresul PNL: „Sistemul nu candidează, dar decide. Iar alții plătesc”. Atac la Veștea: „Nu își aparține”

Ciprian Ciucu a susținut, la Congresul Extraordinar al PNL, un discurs cu puternice accente anti-sistem, în care a acuzat existența unor centre de putere care nu participă direct în alegeri, dar influențează decizii politice majore. Primarul Capitalei a fost cel mai aplaudat vorbitor dintre cei care au urcat pe scena congresului, iar mesajul său a fost primit cu reacții puternice din sală.
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Gabriel Negreanu
21 iun. 2026, 13:19, Politic
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Ciucu și-a început discursul spunând că ar fi dorit să vorbească altfel, dar că a ales să spună lucrurile „așa cum le vede”. În centrul intervenției sale s-a aflat ideea că PNL a devenit ținta unor atacuri în momentul în care partidul ar fi început să-și recapete independența politică

.„Este un congres care vine în urma faptului că sistemul a ales să pună presiune pe Partidul Național Liberal. De ce? Pentru că partidul nostru își regăsise sufletul. Partidul nostru își regăsise independența. Iar acest lucru, pentru ei, nu era acceptabil”, a spus Ciprian Ciucu.

Ciucu: PNL se află „sub asalt”

Primarul Capitalei a susținut că PNL se află „sub asalt” de mai multe luni și că presiunea nu ar fi fost îndreptată împotriva PSD, ci împotriva liberalilor, tocmai pentru că partidul ar fi ieșit dintr-o zonă de control politic.

„De aceea au ales să atace PNL și nu PSD, ca să fie foarte clar. Deși de șase luni de zile partidul nostru este sub asalt. Și în ultimele două luni este și mai mult sub asalt”, a afirmat Ciucu.

Acuzații la adresa adversarilor din PNL și PSD

Ciucu a spus că „nu toți politicienii își aparțin”, „nu toate guvernele își aparțin” și „nu toate partidele își aparțin”. El a descris sistemul ca pe o structură greu de definit, dar care devine vizibilă, în opinia sa, atunci când un om politic încearcă să acționeze independent.

„Ce este sistemul? Greu de definit. Inițial nu știi dacă există sau dacă nu există, dar dacă ești un om liber, ai șansa să o afli pe pielea ta, în cel mai brutal mod cu putință”, a declarat primarul Capitalei.

Ciprian Ciucu l-a vizat direct și pe Adrian Veștea, desemnat premier într-un moment de tensiune maximă în PNL. Primarul Capitalei a afirmat că aceiași oameni care îl împing pe Veștea să formeze un guvern ar fi implicați și într-o „operație specială” îndreptată împotriva sa.

„Aceiași oameni care îl împing astăzi pe Adrian Veștea să formeze un guvern sunt aceiași oameni care au pregătit o operație specială căreia astăzi trebuie să-i fac față și o să vin cu detalii”, a spus Ciucu.

Apoi, primarul Capitalei a lansat cea mai directă afirmație despre Veștea.

„Apropo de Adrian Veștea. Cred că Adrian Veștea nu își aparține”, a declarat Ciucu, în fața delegaților liberali.

Ciucu: Sistemul nu participă la alegeri

Ciucu a continuat spunând că problema sistemului este că nu răspunde niciodată în fața alegătorilor. Spre deosebire de politicieni, care pot pierde funcții și mandate, sistemul ar rămâne, a spus el, în instituții, în rețele de influență și în poziții de putere.

„Sistemul nu participă niciodată în alegeri. Adică nu candidează, dar participă. Pentru sistem nu contează dacă ia deciziile greșite. Alții vor plăti: populația și politicienii vor plăti, dar niciodată sistemul”, a spus Ciucu.

Primarul Capitalei a acuzat existența unor rețele de putere construite în timp, cu influență în mass-media, companii de stat, firme care au contracte cu statul și instituții publice. El a susținut că aceste rețele beneficiază de resurse și privilegii mult mai mari decât cele ale politicienilor aleși.

„Noi plecăm mai devreme sau mai târziu. Noi, politicienii, avem un timp limitat în pozițiile noastre publice, dar sistemul este etern în gradele și funcțiile lui, care rămân și după noi. Și sunt mai puternici pentru că au timp”, a afirmat Ciucu.

Laude pentru Ilie Bolojan

Discursul a avut și o componentă de susținere pentru Ilie Bolojan, despre care Ciucu a spus că a dus PNL înapoi pe primul loc în zona de centru-dreapta și că a avut curajul să spună oamenilor adevărul, inclusiv în momentele dificile ale guvernării.

„Oamenii au apreciat sinceritatea. Au apreciat faptul că n-au mai fost mințiți. Au apreciat abnegația cu care, chiar dacă în fiecare zi era tocat în mass-media și la televiziuni, Ilie Bolojan a ținut programul de guvernare”, a spus Ciucu.

Primarul Capitalei a sugerat că atacurile la adresa sa și a PNL trebuie citite în cheia unei lupte mai largi pentru controlul partidului și al direcției politice a României. El a transmis că miza nu este doar conducerea PNL, ci felul în care va funcționa statul în perioada următoare.

„Dacă România va redeveni o democrație liberală sau dacă va fi un stat din ce în ce mai securistic, de noi toți depinde”, a spus Ciprian Ciucu.

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