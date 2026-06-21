Ciucu la Congresul PNL: „Sistemul nu candidează, dar decide. Iar alții plătesc”. Atac la Veștea: „Nu își aparține”

Ciucu și-a început discursul spunând că ar fi dorit să vorbească altfel, dar că a ales să spună lucrurile „așa cum le vede”. În centrul intervenției sale s-a aflat ideea că PNL a devenit ținta unor atacuri în momentul în care partidul ar fi început să-și recapete independența politică
.„Este un congres care vine în urma faptului că sistemul a ales să pună presiune pe Partidul Național Liberal. De ce? Pentru că partidul nostru își regăsise sufletul. Partidul nostru își regăsise independența. Iar acest lucru, pentru ei, nu era acceptabil”, a spus Ciprian Ciucu.