„Fiecare megawatt contează”. CET Grozăvești a fost repornită în plină criză energetică

Compania Electrocentrale București (ELCEN) anunță că a reluat de luni producția de energie electrică, prin punerea în funcțiune a grupului de cogenerare de la CET Grozăvești.

Până acum, CET Grozăvești a funcționat exclusiv pe partea de producere a energiei termice, asigurând prepararea apei calde menajere.

Grupul de cogenerare va asigura un aport de 30 de megawați.

„Disponibilitatea fiecărui megawatt în bandă, furnizat prin cogenerare de înaltă eficiență, este esențială pentru menținerea parametrilor de siguranță, echilibru și stabilitate ai rețelei naționale.

Intrarea în funcțiune a capacităților dispecerizabile ale ELCEN reprezintă o resursă valoroasă pentru Sistemul Energetic Național. În contextul stării de alertă la nivel național, producția în cogenerare oferă predictibilitate, flexibilitate și continuitate – elemente de bază în prevenirea dezechilibrelor majore”, au transmis reprezentanții companiei.

„Fiecare megawat contează”

Pe lângă aportul de energie electrică, repornirea CET Grozăvești asigură și producția de energie termică necesară Municipiului București.

Compania anunță că face pregătiri pentru repornirea CET Progresu până la jumătatea lunii august, acțiune ce va aduce un plus de flexibilitate și siguranță atât în alimentarea cu energie termică a Capitalei, cât și în sprijinirea Sistemului Energetic Național.

„Instituirea stării de alertă energetică la nivel național ne pune în fața unui moment extrem de delicat, în care fiecare megawatt introdus în Sistemul Energetic Național contează enorm pentru evitarea dezechilibrelor”, a anunțat conducerea ELCEN.

Reducerea consumului la ore de vârf

România încearcă să crească producția de energie și să reducă consumul în orele de vârf, după declararea stării de alertă energetică.

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că Dacia și Ford și-au oprit producția până pe 19 august, măsură care va reduce consumul de energie cu aproximativ 200 de megawați. Și alte companii ar urma să ia măsuri similare, în contextul crizei energetice.

El a vorbit și de reducerea voluntara a consumului de energie electrică.