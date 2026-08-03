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Cele mai bune orașe din lume pentru mâncare stradală în 2026. Singurul oraș european din top este București

Topul 20 al celor mai bune orașe din lume pentru mâncare stradală în 2026 include o singură comunitate din Europa. Este vorba despre București care se află pe locul 18. Cele mai multe poziții sunt ocupate de orașe asiatice.
Cele mai bune orașe din lume pentru mâncare stradală în 2026. Singurul oraș european din top este București
Sursa foto: ALEXANDRA PANDREA/GMN - caracter ilustrativ
Petru Mazilu
03 aug. 2026, 17:43, Life-Inedit
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Topul anual al celor mai bune orașe din lume pentru mâncare a fost realizat de revista Time Out. Clasamentul a fost realizat în urma unor sondaje la care au participat 24.000 de locuitori ai orașelor din întreaga lume.

Localnicilor li s-a cerut să evalueze accesibilitatea și calitatea scenei culinare din orașul lor, dar și aspectele specifice precum cafenelele și localurile de lux.

Ho Chi Minh-cel mai bun oraș din lume pentru mâncarea stradală

În fruntea clasamentului cu un rating de aprobare de 63%, se află orașul Ho Chi Minh din Vietnam. Asta deși orașul are șase restaurante cu stele Michelin. Pe străzile din Ho Chi Minh, diferite localuri au ridicat gustările stradale la rang de artă.

Pe locul doi se află Kuala Lumpur, cu o rată de aprobare de 62%. Tarabele cu mâncare care se deschid seara transformă o întreagă stradă a orașului într-o cantină în aer liber, plină de viață.

Jakarta și Taipei se află la egalitate pe locul trei, cu o rată de aprobare de 59% fiecare.
Mexico City completează topul primelor cinci, la egalitate cu Manila. În top 10 mai apar Hanoi (57%), Johannesburg (56%) și Bangkok (56%)

București, surpriza topului

București este surpriza topului. Capitala României este singurul oraș european din top 20. Bucureștenii au acordat orașului lor o rată de aprobare de 52%.

Topul celor mai bune orașe din lume pentru mâncarea stradală

Ho Chi Minh City, Vietnam – 63%
Kuala Lumpur, Malaezia – 62%
Jakarta, Indonezia – 59%
Taipei, Taiwan – 59%
Mexico City, Mexic – 58%
Manila, Filipine – 58%
Hanoi, Vietnam – 57%
Johannesburg, Africa de Sud – 56%
Bangkok, Thailanda – 56%
Mumbai, India – 55%
Marrakech, Maroc – 55%
Los Angeles, Statele Unite – 54%
Beijing, China – 54%
Singapore, Singapore – 54%
Jaipur, India – 53%
Guadalajara, Mexic – 52%
Nairobi, Kenya – 52%
București, România – 52%
New Delhi, India – 52%
Accra, Ghana – 51%

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