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Cimitirul considerat cel mai periculos din lume. Mausoleele sunt construite cu geamuri antiglonț

Considerat cel mai periculos cimitir din lume, acest loc are nevoie de mausolee antiglonț și puncte de control. În timp ce majoritatea oamenilor sunt înmormântați sub o piatră funerară modestă, într-un cimitir din Mexic mormintele sunt mai mari decât casele și sunt dotate cu numeroase facilități.
Cimitirul considerat cel mai periculos din lume. Mausoleele sunt construite cu geamuri antiglonț
Sursa foto: X
Alexandra-Valentina Dumitru
03 aug. 2026, 12:54, Life-Inedit
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Cimitirul se află în Culiacán, capitala statului mexican Sinaloa, potrivit Express. Deși regiunea nu este una bogată, iar mulți locuitori și fermieri abia reușesc să-și câștige existența, Sinaloa a fost și locul de origine al unora dintre cei mai bogați lideri ai cartelurilor de droguri din Mexic, inclusiv celebrul Joaquín „El Chapo” Guzmán, care a condus un imperiu estimat la 14 miliarde de dolari înainte de a ajunge într-o închisoare din Statele Unite.

În jurul lui au prosperat numeroși capi și asasini ai cartelurilor, care și-au construit averi uriașe înainte de a avea un sfârșit violent.

Din acest motiv, cimitirul Jardines del Humaya, destinat inițial elitelor locale, s-a transformat într-o necropolă care seamănă mai degrabă cu un cartier de vile luxoase decât cu un cimitir. Privit din exterior, ai putea crede că este un cartier rezidențial exclusivist, însă principalii „locatari” ai acestor conace sunt morții.

Aer condiționat, Wi-Fi și spații confortabile

În locul unei simple pietre funerare, familiile celor îngropați aici au construit adevărate locuințe memoriale. Acestea sunt dotate cu aer condiționat, conexiune Wi-Fi și spații confortabile în care rudele își pot comemora apropiații.

Însă multe dintre dotări au și un rol de protecție. Din cauza legăturilor cu cartelurile, mausoleele sunt echipate cu geamuri antiglonț, structuri din oțel ranforsat și sisteme de alarmă, pentru a-i proteja pe cei care vin să aprindă o lumânare sau să se reculeagă.

Întregul cimitir este supravegheat permanent cu camere video. În perioadele considerate cu risc ridicat a fost păzit chiar și de armata mexicană, care a instalat puncte de control pentru toți vizitatorii.

Măsurile sunt necesare deoarece, deși mulți membri ai cartelurilor au murit, rudele și apropiații lor pot deveni în continuare ținte ale grupărilor rivale, existând riscul unor atacuri motivate de răzbunare.

Deși cimitirul este deschis publicului, vizitarea lui nu este recomandată. Cu toate acestea, de-a lungul anilor, câțiva curioși au trecut de filtrele de securitate pentru a vedea cu ochii lor acest loc neobișnuit.

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