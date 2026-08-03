Serviciul nu se mai termină când pleci de la birou. Fenomenul care afectează milioane de europeni

Granița dintre muncă și timpul liber devine din ce în ce mai greu de trasat în Europa, pe fondul extinderii muncii la distanță și al programelor flexibile. Potrivit unui studiu publicat de Eurofound, citat de Euronews, unul din cinci angajați din Uniunea Europeană spune că este contactat de serviciu în afara programului de lucru de mai multe ori în fiecare lună. Cercetarea arată că această practică este strâns legată de creșterea nivelului de stres și alimentează cultura în care angajații simt că trebuie să fie disponibili permanent.

Stresul crește odată cu mesajele primite după program

Aproape 59% dintre europenii intervievați spun că se confruntă frecvent cu stres la locul de muncă. În schimb, doar 17% dintre cei care nu sunt contactați niciodată în timpul liber declară că resimt același nivel de presiune. Situația este similară și în Marea Britanie. Un raport publicat în 2026 arată că peste jumătate dintre angajații britanici lucrează zilnic peste program, iar aproximativ 3,5 milioane de persoane efectuează ore suplimentare neplătite.

Munca de acasă face mai dificilă deconectarea

Studiul arată că angajații care lucrează de la distanță sau au programe flexibile sunt cei mai expuși. Aproape două treimi dintre salariații care lucrează în regim de telemuncă spun că sunt contactați și după terminarea programului, procent mai ridicat decât în cazul celor care lucrează exclusiv de la sediul angajatorului. În plus, foarte mulți angajați spun că nu reușesc să se relaxeze nici în concediu, fie din teama că vor pierde informații importante, fie pentru că se simt obligați să răspundă solicitărilor primite.

Tot mai multe state încearcă să protejeze timpul liber

Pentru a limita acest fenomen, mai multe țări europene, printre care Franța, Belgia, Spania, Portugalia, Italia, Irlanda, Grecia și Luxemburg, au introdus legi sau reguli care protejează dreptul angajaților de a nu răspunde la solicitările de serviciu în afara programului. Cu toate acestea, aplicarea acestor măsuri rămâne dificilă, mai ales în companiile internaționale și în organizațiile care folosesc programe hibride sau echipe aflate în fusuri orare diferite. Specialiștii atrag atenția că schimbarea nu depinde doar de legislație, ci și de cultura organizațională, într-un context în care mulți angajați continuă să răspundă la e-mailuri și apeluri din teama că vor fi percepuți drept mai puțin implicați sau mai ușor de înlocuit.