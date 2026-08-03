Alertă de caniculă. Ministerul Sănătății anunță măsuri speciale și recomandări pentru populație

„Canicula revine! Protejați-vă sănătatea și respectați recomandările medicilor!

Pentru a reduce riscurile asupra sănătății populației, în perioadele cu temperaturi extreme, Ministerul Sănătății activează planurile de măsuri pentru zilele caniculare și solictă direcțiilor de sănătate publică, serviciilor de ambulanță și unităților de primiri urgențe (UPU) aplicarea acestora.

Principalele măsuri:

Alertarea și suplimentarea echipajelor de ambulanță acolo unde numărul solicitărilor este în creștere.

Verificarea condițiilor de asigurare a asistenței medicale în unitățile sanitare, inclusiv a stocurilor de medicamente de urgență, în special a celor destinate tratării afecțiunilor determinate sau agravate de caniculă, precum și a resurselor umane.

Colaborare cu autoritățile locale pentru amenajarea punctelor de distribuire a apei potabile și de acordare a asistenței populației în spațiile publice.

Intensificarea controalelor igienico-sanitare în unitățile cu profil alimentar și în taberele școlare.

Recomandări pentru populație:

Hidratați-vă corespunzător.

Evitați expunerea prelungită la soare, în special în intervalele cu temperaturi maxime.

Limitați activitățile fizice intense desfășurate în aer liber.

Acordați o atenție deosebită copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice.

Un gest simplu, precum consumul regulat de apă și evitarea expunerii prelungite la căldură, poate preveni probleme grave de sănătate. Aveți grijă de voi și de cei din jur!”, transmite Ministerul Sănătăţii.