Platforma care știe aproape tot despre tine. Descoperirea care arată cât de departe a ajuns supravegherea din China

Un cercetător în securitate cibernetică a descoperit online o platformă folosită pentru monitorizarea cetățenilor străini aflați într-un oraș din China. Potrivit publicației italiene Il Post, informațiile pe care aceasta le centraliza au atras imediat atenția experților în protecția datelor. Sistemul, denumit „Foreign Personnel Dynamic Control Platform”, părea destinat autorităților din Zhangjiakou, oraș cu peste patru milioane de locuitori care a găzduit probe la Jocurile Olimpice de iarnă din 2022. Deși există indicii că versiunea găsită era una demonstrativă, baza de date conținea informații reale despre numeroase persoane.

Mult mai mult decât date de identificare

Platforma nu se limita la nume, pașaport sau număr de telefon. Ea putea reuni într-un singur profil imagini captate de camerele de supraveghere, alerte generate de sistemele de recunoaștere facială, rezervări la hoteluri, călătorii cu trenul sau avionul, vizite la spitale, alimentări cu carburant și plăți realizate prin anumite aplicații. Practic, sistemul permitea reconstruirea aproape în timp real a deplasărilor și activităților unei persoane. Expertul care a descoperit platforma, jurnalistul și cercetătorul în securitate cibernetică Marc Hofer, a găsit chiar propriul profil în baza de date, împreună cu fotografia, numărul pașaportului și alte informații personale.

Camerele de supraveghere identificau automat persoanele

După descoperire, Hofer a distribuit baza de date mai multor publicații internaționale pentru verificări. Jurnaliști ai The Telegraph și The New York Times și-au găsit, la rândul lor, informațiile în sistem. În cazul unei jurnaliste britanice, platforma înregistra sute de apariții în fața camerelor de supraveghere. De fiecare dată când era identificată de sistemul de recunoaștere facială, era generată automat o notificare. Mai mult, aplicația crea și o hartă a relațiilor dintre persoane, indicând cine a fost surprins în aceeași imagine, cine a călătorit cu același tren sau cine s-a aflat în apropiere în diferite momente.

O demonstrație care arată amploarea supravegherii

Platforma a fost scoasă offline în luna mai, însă Hofer reușise deja să descarce cea mai mare parte a datelor. Potrivit cercetătorului, este foarte probabil ca aplicația să fi fost o versiune demonstrativă creată de o companie privată pentru a-și prezenta tehnologia în fața autorităților locale. Printre utilizatorii înregistrați apăreau însă și secții de poliție din Zhangjiakou. Investigațiile The New York Times au legat proiectul de compania chineză Origin Dynamic, specializată în sisteme de supraveghere și soluții pentru forțele de ordine.

De ce cazul a atras atenția experților

Specialiștii spun că descoperirea nu este importantă doar prin existența platformei, ci mai ales prin modul în care aceasta integra date din surse foarte diferite într-un singur sistem ușor de interogat. China dispune de una dintre cele mai extinse rețele de camere de supraveghere din lume, estimată la aproximativ 700 de milioane de dispozitive, iar astfel de platforme pot transforma informațiile colectate într-un instrument extrem de eficient de monitorizare. În Uniunea Europeană, un sistem care ar combina permanent și fără restricții date despre deplasări, recunoaștere facială și informații personale ar întâmpina limite legale mult mai stricte, datorită regulilor privind protecția datelor și utilizarea tehnologiilor de supraveghere.