Ce se întâmplă cu facturile la electricitate ale românilor? Cristian Bușoi: Furnizorii nu intenționează să modifice prețurile

Oficialul a explicat că furnizorii care au contracte pe termen lung cu populația beneficiază de o strategie de achiziție care limitează impactul fluctuațiilor de pe piața spot.

Creșterea prețurilor la energie nu se va reflecta, deocamdată, în facturile românilor

Majorarea prețurilor la energia electrică înregistrată în ultimele zile pe piețele spot nu va avea, cel puțin în această perioadă, un impact direct asupra facturilor achitate de populație, a declarat secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, într-o intervenție la Digi24.

Potrivit oficialului, majoritatea consumatorilor casnici au contracte cu preț fix, încheiate pe perioade de aproximativ un an, iar furnizorii și-au construit din timp strategiile comerciale astfel încât să reducă expunerea la volatilitatea pieței.

Contractele fixe îi protejează pe consumatorii casnici

Cristian Bușoi a precizat că, în prezent, nu au fost observate modificări ale ofertelor comerciale pentru persoanele care doresc să încheie noi contracte de furnizare a energiei electrice.

„Cele mai multe contracte sunt încheiate pe un an și au tarife fixe. Furnizorii au o strategie comercială și au contracte la preț fix cu o parte dintre producători, ceea ce le permite să gestioneze mai bine aceste perioade de volatilitate”, a explicat secretarul de stat.

Acesta a subliniat că este important ca producătorii interni, inclusiv Nuclearelectrica, să își poată menține capacitățile de producție disponibile pentru a-și respecta obligațiile contractuale față de furnizori.

Industria este cea mai expusă la scumpirile din piață

Potrivit reprezentantului Ministerului Energiei, cei mai afectați de prețurile ridicate de pe piața spot sunt marii consumatori industriali, care achiziționează volume importante de energie la prețurile curente ale pieței.

„Cei mai expuși sunt consumatorii industriali care cumpără energie de pe piețele spot. Aceste costuri nu se transferă automat în facturile gospodăriilor”, a afirmat Bușoi.

El a avertizat însă că, indirect, creșterea costurilor cu energia poate avea efecte asupra economiei, prin reducerea competitivității companiilor și alimentarea inflației.

„Toate aceste creșteri afectează competitivitatea economiei și contribuie la presiunile inflaționiste. Sunt evoluții care trebuie tratate cu maximă seriozitate”, a spus oficialul.

Furnizorii nu iau în calcul modificarea contractelor

Întrebat dacă furnizorii ar putea invoca situația actuală pentru a modifica unilateral contractele existente prin clauze de forță majoră, Cristian Bușoi a declarat că este în contact permanent cu principalele companii din domeniu și că, în prezent, niciuna nu și-a exprimat intenția de a recurge la o astfel de măsură.

Potrivit acestuia, marile companii din sector urmăresc cu atenție evoluțiile de pe piața regională a energiei și se află într-o stare de alertă, însă nu există, deocamdată, semnale privind schimbarea condițiilor contractuale pentru clienții casnici.

România continuă să importe energie

Referindu-se la situația aprovizionării cu energie electrică, secretarul de stat a precizat că România se bazează în prezent în principal pe importurile din Bulgaria, care dispune încă de surplus de energie, dar și pe cantități suplimentare provenite din Ucraina.

În același timp, autoritățile monitorizează permanent situația la nivel regional și european, în contextul consumului ridicat generat de valul de caniculă și al producției mai reduse de energie eoliană în mai multe state.

Bușoi a făcut, totodată, apel la consumul responsabil de energie în intervalele cu cerere ridicată, exprimându-și speranța că recomandările autorităților și ale specialiștilor vor contribui la reducerea presiunii asupra sistemului energetic.