Familie cu un copil de doi ani, salvată de jandarmi după ce GPS-ul i-a condus pe un drum forestier

Potrivit Jandarmeriei Alba, familia a intrat pe un drum forestier, s-a rătăcit, iar mașina s-a împotmolit în noroi, fiind imposibilă continuarea deplasării.

La fața locului a intervenit un echipaj al Postului de Jandarmi Montan Șugag, care, după mai multe ore de căutări, a identificat persoanele în zona Poiana Muierii. Cei doi adulți și copilul au fost găsiți în stare bună, fără a avea nevoie de îngrijiri medicale.

Din primele informații, familia plecase de la Mănăstirea Oașa și intenționa să ajungă la Craiova, însă a urmat traseul indicat de sistemul de navigație și a ajuns pe un drum forestier greu accesibil.

Jandarmii au reușit să extragă mașina cu ajutorul autospecialei lor, iar ulterior au însoțit părinții și copilul până la DN67C, în zona localității Șugag, de unde și-a continuat deplasarea în siguranță.

Autoritățile le recomandă celor care călătoresc în zone montane să urmeze traseele marcate și să acorde atenție drumurilor indicate de sistemele de navigație. În situațiile în care se rătăcesc sau se află în pericol, aceștia sunt sfătuiți să apeleze numărul unic de urgență 112.