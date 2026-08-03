Un american a bătut recordul privind rezolvarea unui cub Rubik cu ochii închiși

Un american a rezolvat cubul Rubik cu ochii închiși. Potrivit Nexta, Tommy Cherry a doborât din nou recordul mondial, rezolvând un cub Rubik 3×3 cu ochii legați. El a avut nevoie de 11,56 de secunde, inclusiv timpul necesar pentru a memora combinația inițială a cubului.

Timpul este mult mai mic în ceea ce privește rezolvarea cubuui Rubik fără a avea ochii acoperiți. Recordul mondial actual la cubul Rubik 3x3x3 (clasic) aparține lui Teodor Zajder din Polonia, cu o rezolvare de 2,76 secunde, stabilită în februarie 2026.

Cel mai bun timp mediu (calculat din 5 încercări, eliminând cea mai rapidă și cea mai lentă) îi aparține lui Yiheng Wang din China. Recordul este de 3,51 secunde. Timpul mediu este calculat din cinci probe, eliminând cea mai rapidă și cea mai lentă încercare.