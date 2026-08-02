România, sub un nou val de căldură. ANM emite coduri de caniculă pentru mai multe regiuni din țară. Care sunt județele vizate de Cod roșu

Administrația Națională de Meteorologie a emis, duminică, o informare meteorologică privind un val de căldură pentru perioada 2 august, ora 10 – 6 august, ora 10, precum și avertizări cod galben, portocaliu și roșu de caniculă pentru mai multe zone ale țării.

Potrivit meteorologilor, duminică și luni, valul de căldură va fi intens și va persista în vestul, sud-vestul, centrul și nordul țării, iar de marți se va extinde și intensifica în sudul și estul teritoriului.

În intervalul vizat de informare, temperaturile maxime se vor încadra între 27-30 de grade pe litoral și în jurul a 40 de grade în Câmpia de Vest. Meteorologii mai precizează că „nopțile vor fi tropicale (cu minime de 20-25 de grade)”, inițial pe litoral și în regiunile vestice, iar din noaptea de marți spre miercuri în cea mai mare parte a țării.

Cod galben de caniculă în Moldova și sud-vestul țării

Avertizarea cod galben este valabilă în perioada 2 august, ora 10:00 – 3 august, ora 10:00, pentru Moldova, sud-vestul Munteniei, vestul și sudul Olteniei, sudul Banatului și al Transilvaniei.

În aceste regiuni, valul de căldură va fi persistent, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cele mai ridicate valori fiind estimate în sudul Banatului. Pe alocuri, minimele nocturne vor ajunge la 20-22 de grade.

Cod portocaliu de caniculă în Transilvania

Totodată, ANM a emis un Cod portocaliu de caniculă pentru județele din Transilvania, avertizarea fiind în vigoare în perioada 2 august, ora 10:00 – 4 august, ora 10:00.

Județele vizate sunt Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud și Maramureș.

Meteorologii precizează că temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade. Local, nopțile vor fi tropicale, cu minime de 20-24 de grade.

Cod roșu de caniculă în trei județe din țară

Cea mai severă avertizare vizează județele Satu Mare, Bihor și Arad. Potrivit ANM, în aceste zone „se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale primei decade ale lunii august”.

Temperaturile maxime vor atinge 37-38 de grade în județul Satu Mare și 39-40 de grade în județele Bihor și Arad.

Codul roșu este în vigoare în perioada 2 august, ora 10:00 – 4 august, ora 10:00.