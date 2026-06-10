Unde se muncește cel mai puțin în UE? Media programului de lucru din țările UE

Media de ore lucrate în UE este de 35,9 ore pe săptămână. Cifra include atât muncitorii cu normă întreagă, dar și cu diverse norme parțiale, cei chestionați având vârste cuprinse între 20 și 64 de ani și muncind în cadrul locului lor de muncă principal.

Cu toate acestea, diferențele sunt mari. În Olanda, media de ore lucrate este de 31,9 ore pe săptămână, iar în Grecia, 39,6 ore pe săptămână.

Dacă se includ și țările candidate la aderarea la UE, și statele membre ale Asociației Europene de Liber Schimb, un muncitor din Turcia lucrează în medie 42,4 ore în fiecare săptămână, iar în Bosnia, 40,9 ore, în timp ce în Serbia, săptămâna de lucru a unui muncitor se încheie după 40,6 ore de muncă.

Muncitorii din țările balcanice lucrează mai mult

Macedonia de Nord, cu o medie de 39,5 ore și Bulgaria, cu o medie de 38,7 ore, urmează în clasament. Țările balcanice domină clasamentul săptămânilor de lucru cele mai lungi sunt Grecia și Turcia.

Experții atrag atenția, însă că o săptămână de lucru cu mult prea multe ore duce la scăderea productivității angajaților, dar și la oboseală.

„În nicio țară angajații nu își «aleg» programul de lucru: dimpotrivă, aceștia lucrează un program «normal» (care este influențat de angajatori). Productivitatea scăzută ar putea explica programul de lucru mai lung din țările menționate mai sus, precum și lipsa puterii angajaților”, a declarat, pentru Euronews Business, profesorul David Spencer de la Universitatea din Leeds, Anglia.

Jorge Cabrita, director de cercetare la Eurofound, a precizat că diferențele dintre sistemele de stabilire a programului de lucru pot contribui la o înțelegere a motivului pentru care există diferențe între țările europene.

Olanda, țara cu cea mai scurtă săptămână de lucru

Olanda are cea mai scurtă săptămână de lucru din Europa. Olandezii lucrează în medie 31,9 ore pe săptămână.

Cabrita a subliniat că 4 din 10 olandezi lucrează part-time, o pondere semnificativ mai mare decât orice țară UE. De asemenea, țara are una dintre cele mai scurte săptămâni de lucru medii stabilite prin convenții colective din blocul comunitar.

„Olanda a trecut la mai multă muncă cu normă parțială, ceea ce a contribuit la reducerea săptămânii medii de lucru; cu toate acestea, săptămâna de lucru pentru angajații cu normă întreagă este încă mai aproape de 40 de ore”, a declarat Spencer pentru sursa citată.

Media de ore lucrate săptămânal din Germania, Norvegia și Danemarca urmează în clasament cu 33,9 ore, ceea ce înseamnă că angajații din Olanda lucrează săptămânal cu aproximativ două ore mai puțin decât nemții, norvegienii și danezii.

Un muncitor din Austria lucrează, în medie, 34 de ore pe săptămână, în timp ce în Belgia, timpul petrecut la serviciu este de 34,3 ore pe săptămână, iar în Finlanda este de 34,7 ore pe săptămână. În aceste țări, o zi de lucru are mai puțin de 7 ore, într-o săptămână de lucru de 5 zile.

Germania, cea mai scurtă săptămână de lucru din cele patru mari puteri economice din UE

Germania înregistrează cea mai scurtă săptămână de lucru dintre cele patru mari economii ale UE, cu 33,9 ore. Angajații din Germania lucrează cu 1,7 ore mai puțin pe săptămână decât cei din Franța, care petrec la serviciu în medie, 35,6 ore săptămânal.

Spaniolii muncesc, în medie, 36,3 ore într-o săptămână, în timp ce media de ore lucrate din Italia este de 36,1 ore pe săptămână. Astfel, un spaniol și un italian muncesc cu mai mult de două ore decât un cetățean german.

„Programul de lucru mai scurt din Germania, de exemplu, reflectă în parte puterea sindicatelor și efectul pozitiv al negocierilor colective”, a declarat profesorul David Spencer.

În România se lucrează mai mult decât în Ungaria

În România, media de ore lucrate săptămânal este de 38,2, în timp ce în Ungaria, aceeași medie este de 37,4. În Polonia, un muncitor lucrează 38,7 ore săptămânal, în Cehia, 37,5 în Cehia, 35,9 în Elveția, 35,4 în Suedia și 35,1 în Irlanda.

În general, țările din Europa de Nord și de Vest au, de obicei, săptămâni de lucru mai scurte decât cele din Europa Centrală și de Est. Cercetătorul Jorge Cabrita a precizat că regimurile de stabilire a programului de lucru, structurile de angajare și structurile economice mai largi drept factori-cheie ai diferențelor dintre țări.

Sindicatele joacă un rol important în stabilirea limitelor de ore lucrate pentru angajați. Un alt indicator de diferențiere ar fi programul part-time. În regim part-time, un angajat va lucra mai puțin decât în regim full-time.

Liber profesioniștii lucrează mai mult

În mod surprinzător, liberii profesioniști – cum ar fi avocații, notarii, medicii cu propriul cabinet, dar și orice alt tip de persoană care are o firmă și lucrează pe cont propriu, tinde să lucreze mult mai mult decât cei care sunt angajați la alte firme.

De asemenea, numărul de ore lucrate săptămânal variază în funcție de sector. Muncitorii din domeniul agricol, au cea mai lungă săptămână de lucru din UE, muncind 42 de ore pe săptămână, în timp ce managerii lucrează 40, 6 ore pe săptămână, iar soldații din forțele armate lucrează 39,4 ore pe săptămână.

Muncitorii cu ocupații elementare, precum cei din domeniul salubrității și al curățeniei, operatori de deratizare, portari, etc.. lucrează 31, 8 ore pe săptămână, iar funcționarii din administrație lucrează 34 de ore pe săptămână. Lucrătorii din sectorul de vânzări și servicii lucrează 34,5 ore pe săptămână.