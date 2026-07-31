În plin sezon al incendiilor, aproape 18% dintre fumătorii din Franța recunosc că aruncă chiștoace din mașină

Sondajul, realizat de institutul de cercetare Ipsos BVA pentru Fundația Vinci Autoroutes, organizația care desfășoară campanii de siguranță rutieră în Franța, arată că 18% dintre fumătorii intervievați admit că aruncă chiștoace pe geamul mașinii în timpul deplasărilor pe autostradă.

Pericolul este cunoscut, dar gestul persistă

Deși acest comportament continuă să existe, sondajul, prezentat de Le Monde, arată și o creștere a gradului de conștientizare a riscurilor. 87% dintre respondenți consideră că aruncarea unui chiștoc pe geamul unui autovehicul reprezintă un risc major de izbucnire a unui incendiu.

Totodată, 33% dintre persoanele chestionate spun că au fost afectate direct sau indirect de un incendiu de pădure, iar 60% cred că este probabil să se confrunte cu efectele unor astfel de incendii în următorii ani.

Fundația Vinci Autoroutes consideră că rezultatele sunt alarmante și demonstrează că un gest aparent banal poate avea consecințe dramatice, mai ales în perioadele de secetă și temperaturi ridicate.

Pedepse mai dure pentru cei care provoacă incendii

Din 2023, legislația franceză prevede sancțiuni penale severe pentru persoanele care provoacă din neglijență incendii prin aruncarea unui chiștoc de țigară. În cele mai grave cazuri, dacă incendiul provoacă decese, pedeapsa poate ajunge la 10 ani de închisoare și o amendă de 150.000 de euro.

Potrivit Parchetului din Bordeaux, 12 persoane au fost reținute și trimise în fața justiției după 23 iulie pentru punerea în pericol a vieții altora, în urma incendiilor produse în regiune. Măsurile au fost înăsprite după moartea a doi pompieri care interveneau la un incendiu în Mérignac, o localitate din apropierea orașului Bordeaux, în sud-vestul Franței.

La nivel național, Ministerul francez de Interne a anunțat că 275 de persoane au fost reținute de la începutul lunii iulie în anchete privind incendiile de vegetație, iar aproximativ 70% dintre cazuri vizează incendii provocate intenționat.

90% dintre incendiile de pădure sunt provocate de oameni

Potrivit Ministerului francez de Interne și Ministerului Tranziției Ecologice, aproximativ 90% dintre incendiile de pădure din Franța sunt provocate de oameni.

Dintre acestea, mai mult de jumătate sunt cauzate de imprudență sau de comportamente periculoase, precum aruncarea chiștoacelor aprinse ori folosirea neglijentă a focului în apropierea zonelor împădurite.