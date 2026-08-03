Croazierele nu mai înseamnă doar relaxare. Noile tendințe care atrag tot mai mulți turiști în 2026 și 2027

Industria croazierelor continuă să crească într-un ritm susținut, iar următorii ani aduc investiții importante în nave noi și itinerarii tematice. Potrivit raportului Cruise Industry News 2026, citat de Euronews, flota mondială ar urma să crească de la 459 de nave la aproximativ 540 până în 2037, iar capacitatea totală va ajunge la aproape 50 de milioane de pasageri. Doar în 2026 vor intra în serviciu 13 nave noi, multe dintre ele echipate cu tehnologii moderne și concepte de divertisment care până de curând păreau rezervate resorturilor de lux.

Nave mai mari și mai prietenoase cu mediul

Printre cele mai așteptate lansări se numără Legend of the Seas, noua navă a Royal Caribbean, considerată una dintre cele mai mari din lume. Aceasta oferă 28 de restaurante, șapte piscine, parc acvatic, simulator de surf, perete de escaladă, mini-golf și spectacole inspirate din producții celebre. Tot în 2026 va intra în exploatare și Viking Libra, prima navă de croazieră alimentată cu hidrogen, proiectată pentru emisii aproape de zero, un pas important în direcția reducerii impactului asupra mediului.

Croazierele tematice câștigă teren

Companiile încearcă să atragă noi categorii de turiști prin experiențe tematice. Virgin Voyages organizează din nou croaziera dedicată pasionaților de true crime, după succesul primei ediții. Programul include înregistrări live de podcasturi, întâlniri cu autori și creatori de conținut, sesiuni interactive și concursuri inspirate din investigații celebre. În paralel, alte linii de croazieră lansează voiaje dedicate pasionaților de golf, concerte la bord sau experiențe wellness.

Ciocolata devine atracție la bord

Una dintre cele mai inedite noutăți vine de la MSC World Asia, care va începe croazierele în Marea Mediterană din decembrie 2026. Nava va găzdui cea mai mare experiență dedicată ciocolatei de pe mare, realizată împreună cu producătorul italian Venchi. Pasagerii vor putea urmări procesul de preparare a ciocolatei și chiar își vor crea propriile tablete personalizate într-un laborator special amenajat.

Tot mai mulți tineri aleg vacanțele pe mare

Datele publicate de MSC Cruises arată că generațiile tinere contribuie tot mai mult la creșterea pieței. Aproximativ 34% dintre rezervările făcute de persoane cu vârste între 18 și 35 de ani sunt pentru croaziere în Marea Mediterană, iar interesul pentru Caraibe este în continuă creștere. Pentru 2026, aproape 40% dintre rezervările acestei categorii de vârstă sunt pentru itinerarii în Caraibe, față de 28% în 2024. Potrivit operatorilor din industrie, tinerii nu mai privesc croazierele ca pe vacanțe dedicate exclusiv familiilor sau pensionarilor, ci ca pe o modalitate comodă de a vizita mai multe destinații într-o singură călătorie, beneficiind în același timp de divertisment, gastronomie și activități la bord.