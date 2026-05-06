Un expert explică de ce navele de croazieră sunt atât de predispuse la focare de boli

Gândește-te la o navă de croazieră ca la un oraș temporar pe mare, scrie ScienceAlert.

Are restaurante, teatre, lifturi, cabine, bucătării, sisteme de alimentare cu apă și spații de adunare interioare. Acest lucru este excelent din punct de vedere al confortului, dar înseamnă, de asemenea, că odată ce o infecție ajunge la bord, se poate răspândi pe navă într-un mod greu de oprit.

Focarul de pe Diamond Princess este probabil cel mai cunoscut exemplu. În timpul epidemiei de COVID din 2020, 619 pasageri și membri ai echipajului au fost testați pozitiv pentru această boală.

Cercetătorii au descoperit că condițiile de pe navă au facilitat răspândirea noului coronavirus.

Norovirusul, cel mai răspândit pe navele de croazieră

Modelarea lor a sugerat că măsurile de sănătate publică, precum izolarea și carantina, au prevenit mult mai multe cazuri, dar a arătat, de asemenea, că o reacție mai rapidă ar fi limitat și mai mult epidemia.

Norovirusul (așa-numitul virus al vărsăturilor) este infecția cea mai strâns legată de navele de croazieră.

Într-o analiză a studiilor publicate anterior, cercetătorii au identificat 127 de rapoarte privind focare de norovirus pe nave de croazieră.

Acest lucru ajută la explicarea motivului pentru care nave precum Celebrity Mercury, Explorer of the Seas și Carnival Triumph au devenit nume familiare în rapoartele privind focarele.

Proiectarea navei agravează problema. Îți petreci timpul împreună cu alți oameni în sălile de mese, baruri, lifturi, coridoare, teatre și zone de spa.

Membrii echipajului trăiesc și lucrează, de asemenea, în același mediu, adesea în spații de cazare comune, astfel încât boala se poate răspândi pe navă de la un pasager la altul sau între pasageri și echipaj.

Ventilația joacă, de asemenea, un rol crucial. Navele de croazieră nu sunt spații complet închise, dar se bazează în mare măsură pe spații interioare în care petreci perioade lungi de timp alături de alți oameni.

Factori precum circulația adecvată a aerului proaspăt, filtrele specializate și tehnologia de purificare a aerului joacă un rol important în asigurarea siguranței pasagerilor.

Vârsta contează, de asemenea

Vacanțele pe nave de croazieră sunt deosebit de populare în rândul persoanelor în vârstă, iar mulți pasageri suferă de afecțiuni cronice care agravează infecțiile.

Navele de croazieră dispun de facilități medicale, dar acestea sunt limitate în comparație cu spitalele de pe uscat.

Alte infecții, cum ar fi virusurile respiratorii, inclusiv gripa, se pot răspândi în aceleași spații interioare aglomerate, iar infecțiile stomacale se pot transmite prin alimente, mâini și suprafețe comune.

Cu toate acestea, așa cum demonstrează știrile recente despre decesele de pe MV Hondius, germenii se răspândesc mult mai ușor în spații închise.

Cum să îți limitezi riscul

Pentru tine, cea mai bună protecție începe înainte de îmbarcare.

Este recomandabil să verifici dacă compania de croazieră are politici clare privind raportarea bolilor, curățenia și izolarea.

Asigură-te că ai vaccinurile de rutină la zi. Iar dacă ești în vârstă, însărcinată sau ai probleme de sănătate, ar trebui să consulți medicul de familie înainte de a pleca în călătorie.

De asemenea, asigură-te că asigurarea de călătorie acoperă situațiile neprevăzute cauzate de îmbolnăvire.

Odată ajuns la bord, spălarea mâinilor cu apă și săpun este cea mai eficientă măsură de prevenire a infecțiilor gastrointestinale, precum norovirusul. Dezinfectantul pentru mâini poate fi de ajutor, dar nu înlocuiește apa și săpunul.

Dacă începi să te simți rău, cea mai sigură măsură este să eviți bufetele și spațiile comune aglomerate și să raportezi simptomele din timp, în loc să încerci să îți continui activitatea ca de obicei.