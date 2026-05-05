Călătoriile ar putea încetini procesul de îmbătrânire și îți pot îmbunătăți sănătatea, susțin oamenii de știință

Într-un studiu interdisciplinar, cercetătorii au aplicat teoria entropiei la turism, sugerând că experiențele pozitive de călătorie pot susține sănătatea fizică și mentală în moduri care ar putea ajuta la încetinirea unor semne ale îmbătrânirii, potrivit ScienceDaily.

Cum ar putea călătoriile să influențeze îmbătrânirea

Entropia este adesea descrisă ca mișcarea universului către dezordine.

În contextul sănătății, cercetătorii sugerează că experiențele pot susține sau perturba capacitatea organismului de a rămâne organizat și de a funcționa bine.

Experiențele pozitive de călătorie pot ajuta la reducerea acestei tendințe către dezordine, în timp ce călătoriile stresante sau nesigure pot împinge organismul în direcția opusă.

„Îmbătrânirea, ca proces, este ireversibilă. Deși nu poate fi oprită, poate fi încetinită”, a spus Fangli Hu, doctorandă.

Potrivit lui Hu, călătoriile pot îmbunătăți starea de bine prin plasarea oamenilor în medii noi, încurajarea mișcării, creșterea interacțiunii sociale și crearea de emoții pozitive.

Aceleași idei apar deja în domenii precum turismul de wellness, turismul de sănătate și turismul de yoga.

Terapia prin călătorie și sistemele de apărare ale organismului

Privită prin prisma entropiei, terapia prin călătorie ar putea deveni o intervenție semnificativă în domeniul sănătății, a spus Hu.

Ideea este că experiențele pozitive de călătorie, ca parte a mediului unei persoane, pot ajuta organismul să mențină o stare mai sănătoasă de entropie scăzută, influențând patru sisteme majore ale organismului.

Călătoriile combină adesea un mediu necunoscut cu experiențe relaxante.

Noile cadre pot stimula organismul, crește activitatea metabolică și ajuta la activarea proceselor de auto-organizare care mențin funcționarea fără probleme a sistemelor biologice.

Aceste experiențe pot stimula, de asemenea, sistemul imunitar adaptativ, care ajută organismul să recunoască și să răspundă la amenințările externe.

Eliberarea de stres, mișcarea și îmbătrânirea sănătoasă

Activitățile relaxante din timpul călătoriilor pot contribui, de asemenea, la reducerea stresului cronic și la calmarea unei răspunsuri imunitare hiperactive.

Recreerea poate ușura tensiunea și oboseala din mușchi și articulații, susținând echilibrul metabolic și întărind capacitatea organismului de a rezista la uzură.

Acest lucru contează deoarece călătoriile rareori înseamnă doar a sta nemișcat.

Călătoriile includ adesea plimbări prin orașe, trasee de drumeții, alpinism, ciclism sau pur și simplu petrecerea mai mult timp în picioare decât de obicei.

Această activitate fizică poate crește metabolismul, consumul de energie și circulația nutrienților în organism, toate acestea putând susține sistemele care mențin organismul reparat și rezistent.