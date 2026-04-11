Călătorești cu bagaj de mână? Metoda Sudoku îți oferă 27 de combinații vestimentare din nouă piese

O metodă virală de pe TikTok le permite călătorilor să plece cu bagaj de mână și să aibă totuși suficiente ținute pentru întreaga vacanță. Se numește metoda Sudoku și se bazează pe alegerea a doar nouă articole de îmbrăcăminte.
Andreea Tobias
11 apr. 2026, 12:54, Știrile zilei

Metoda Sudoku împrumută logica celebrului joc cu cifre de origine japoneză și o aplică în mod surprinzător de eficient la împachetatul valizei. Principiul este simplu: alegi exact nouă piese vestimentare, nu mai multe, și le combini strategic, potrivit 20minutos.es.

Cele nouă articole se împart în trei categorii egale. Trei piese de sus – tricouri sau bluze. Trei piese de jos – pantaloni sau fuste. Trei piese de exterior – hanorace sau jachete. Atât.

Cum funcționează în practică

Înainte de a pune hainele în valiză, le aranjezi pe pat într-o grilă de trei pe trei, exact ca o tablă de Sudoku. Privind combinațiile pe orizontală, verticală și diagonală, poți vedea imediat care piese merg împreună.

Rezultatul este surprinzător: din nouă articole vestimentare obții până la 27 de ținute diferite. Dacă adaugi două perechi de pantofi, numărul combinațiilor se dublează.

Cu alte cuvinte, o singură valiză de cabină îți acoperă complet necesarul vestimentar al unei vacanțe obișnuite.

De ce funcționează această metodă

Unul dintre cele mai frecvente greșeli ale călătorilor este să ia prea multe haine. Studiile arată că o mare parte din hainele puse în valiză se întorc acasă fără să fi fost purtate niciodată.

Metoda Sudoku elimină această problemă. Fiecare piesă vestimentară este aleasă cu gândul la combinații. Nu există articol care să nu aibă rol în ecuație.

În plus, o valiză mai ușoară înseamnă mai multă mobilitate prin aeroport. Înseamnă și spațiu suplimentar pentru suveniruri sau produse cumpărate la destinație.

Un truc simplu, dar eficient

Metoda nu necesită nicio investiție și niciun echipament special. Este suficient să îți rezervi câteva minute înainte de a împacheta, să întinzi hainele pe pat și să gândești combinațiile.

Popularitatea sa pe TikTok nu este întâmplătoare. Metoda răspunde unei nevoi reale a călătorilor moderni, care vor să evite taxele pentru bagaje de cală și să se miște cât mai liber.

Trucul funcționează cel mai bine atunci când alegi piese versatile, în culori neutre sau care se asortează ușor între ele. Cu puțină planificare, nouă haine pot fi mai mult decât suficiente.

