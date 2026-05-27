Povestea incredibilă a unui copil norvegian de 10 ani, abandonat de părinți în India pentru a învăța să supraviețuiască

Un norvegian care se numește Lasse Lund susține că părinții săi hipioți l-au abandonat în mahalalele din Mumbai, potrivit NEXTA. Povestea sa este incredibilă și a fost relatată pe rețelele de socializare unde a devenit virală.

Norvegianul ajuns adult spune că a fost părăsit de părinți atunci când avea 10 ani. Ani de zile, el a fost nevoit să supraviețuiască pe străzi, dormind pe unde putea și lucrând ca ghid turistic.

Fiind copil, el a dezvoltat un puternic accent indian. Lasse mai spune că a reușit să se întoarcă în Norvegia la vârsta de 17 ani, cu ajutorul ambasadei Finlandei.

Povestea incredibilă despre supraviețuire ar putea ajunge subiect de film. Norvegianul caută un producător dispus să-l asculte și să transpună povestea într-un film.

Totuși, unii dintre cei care au ascultat povestea au îndoieli despre veridicitatea ei. Comentatorii se întreabă cum a reușit să treacă neobservat și să supraviețuiască un copil blond și alb într-o comunitate săracă din India.