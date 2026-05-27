Cod portocaliu de vijelii în Moldova: vânt de până la 80 km/h în mai multe județe

Meteorologii au emis un cod portocaliu de vijelii pentru mai multe localități din Bacău, Neamț, Iași și Vaslui, cu rafale de vânt de până la 80 km/h, valabil pentru o perioadă scurtă în seara zilei de 27 mai.
Nițu Maria
27 mai 2026, 19:07, Social
Centrul Național de Prognoze Meteorologice, prin Serviciul Regional de Prognoză a Vremii Bacău, a emis miercuri, 27 mai, la ora 18:36, o avertizare nowcasting de fenomene meteorologice periculoase, cod portocaliu, valabilă pentru mai multe zone din estul țării.

Avertizarea vizează județele Bacău, Neamț, Iași și Vaslui, unde sunt prognozate vijelii puternice, cu rafale de vânt ce pot atinge între 70 și 80 km/h.

Zonele afectate de avertizarea meteo

Meteorologii au transmis că fenomenele vor afecta localități din mai multe județe, după cum urmează:

  • Județul Bacău: Răchitoasa, Stănișești, Parincea, Ungureni, Plopana, Traian, Lipova, Filipeni, Odobești, Colonești, Dămienești, Roșiori, Secuieni, Oncești, Izvoru Berheciului
  • Județul Neamț: Icușești, Oniceni, Valea Ursului, Bozieni
  • Județul Iași: Ciortești, Cozmești, Gorban, Dolhești
  • Județul Vaslui: Vaslui, Huși, Stănilești, Duda-Epureni, Puiești, Pădureni, Codăești, Drânceni, Ivănești, Văleni, Dragomirești, Zăpodeni, Lipovăț, Lunca Banului, Solești, Vetrișoaia, Băcești, Roșiești, Dumești, Muntenii de Jos, Voinești, Rebricea, Muntenii de Sus, Laza, Hoceni, Todirești, Pungești, Albești, Costești, Ștefan cel Mare, Poienești, Bogdănești, Bunești-Averești, Oșești, Dimitrie Cantemir, Oltenești, Pușcași, Miclești, Gherghești, Negrești, Delești, Tătărăni, Deleni, Dănești, Gârceni, Boțești, Cozmești, Tanacu, Vulturești, Ferești, Arsura, Rafaila, Crețești, Bogdana, Bălteni, Alexandru Vlahuță și Bogdănița.

Potrivit AMN, codul portocaliu este valabil pentru un interval foarte scurt, între 27 mai, ora 18:47 și 27 mai, ora 19:30, perioadă în care sunt așteptate manifestările de vânt puternic.

Autoritățile au fost informate, fiind vizate structuri precum Ministerul Mediului, DSU, IGSU, Administrațiile Bazinale de Apă, inspectoratele pentru situații de urgență și prefecturile județene.

