Eugen Tomac, primul mesaj. Ce a spus despre Guvern

Eugen Tomac s-a întâlnit miercuri cu jurnaliștii înainte de un eveniment. El a refuzat să dea declarații și a spus că va face comentarii „la momentul potrivit”. La insistențele jurnaliștilor, Tomac a spus că „țara are nevoie de guvern”.

Surse din lumea politică susțin că Eugen Tomac este propunerea președintelui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Negocierile cu liderii partidelor parlamentare sunt dificile deoarece părțile trebuie să stabilească componența viitorului cabinet. Sunt avute în vedere un guvern cu miniștri de la partidele politice și un cabinet cu tehnocrați susținuți de formațiunile parlamentare.

Eugen Tomac, favorit pe platforma de predicții Polymarket

Europarlamentarul Eugen Tomac este cotat drept principal favorit pentru a ocupa funcția de viitor prim-ministru al României și pe platforma de predicții Polymarket, în contextul negocierilor politice declanșate după căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Potrivit datelor afișate de Polymarket, piața „Viitorul premier al României?” îl indică pe Eugen Tomac drept favorit, cu o probabilitate implicită de aproximativ 51%, urmat de Alexandru Nazare, cotat la 8%. În clasament mai apar Sorin Grindeanu, cu 5%, Cătălin Predoiu și Ilie Bolojan, ambii cu aproximativ 4%.

Eugen Tomac l-ar putea înlocui pe Ilie Bolojan

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis pe 5 mai, după adoptarea unei moțiuni de cenzură cu 281 de voturi, peste pragul necesar de 233. Cabinetul rămâne în funcție cu atribuții limitate până la formarea unui nou Executiv.

După căderea Guvernului, președintele Nicușor Dan a convocat partidele parlamentare la consultări pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru. Consultările au loc într-un context politic fragmentat, în care partidele au transmis poziții divergente privind formula viitoarei majorități.