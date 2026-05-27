„Criza dronelor" din Letonia a reconfigurat toată coaliția de guvernare. Noul premier își anunță un program cu unic punct: „securitatea"

Noul prim-ministrul nominalizat al Letoniei după "criza dronelor" dezvăluie noul guvern de coaliție. Un vot de încredere al Parlamentului este așteptat mâine.
Sorina Matei
27 mai 2026, 18:54, Politic
Andris Kulbergs, prim-ministrul desemnat al Letoniei, a dezvăluit componența coaliției cvadripartide, în încercarea de a restabili stabilitatea după prăbușirea guvernului anterior din cauza atacurilor itinerante cu drone ucrainene, anunță Politico.
Coaliția parlamentarului de centru ar reuni partidul său Lista Unită, Noua Unitate de centru-dreapta, Alianța Națională naționalistă și Uniunea Verzilor și Fermierilor. Parlamentul Letoniei, Saeima, urmează să voteze noul guvern mâine (joi).
„Securitatea” a fost „cel mai important punct în contextul formării guvernului nostru”, a declarat Kulbergs marți într-o conferință de presă, argumentând că Letonia trebuie să restabilească încrederea publică după impactul cu drona.
Kulbergs însuși ar urma să devină prim-ministru, în timp ce coaliția încredințează portofolii cheie unor personalități din întreg spectrul politic fragmentat al Letoniei, inclusiv fostului prim-ministru Māris Kučinskis în funcția de ministru al finanțelor și lui Ilze Indriksone, membru important al Alianței Naționale, în funcția de ministru al educației.
Ministrul de Externe, Baiba Braže, urmează să rămână în funcție, în timp ce colonelul Raivis Melnis a fost desemnat ministru al apărării – o mișcare controversată care inițial ar plasa un ofițer militar activ la conducerea forțelor armate. Melnis a promis ulterior că va părăsi armata înainte ca parlamentul să voteze cabinetul.
El a lăudat experiența directă a lui Melnis în colaborarea cu Ucraina, în special în domeniul războiului cu drone. „Nimeni în lume nu este la fel de pregătit în acest moment cu soluții de apărare pentru ceea ce ne amenință cel mai mult în prezent – dronele”, a spus Kulbergs.
Noul guvern vine în urma prăbușirii administrației anterioare, condusă de prim-ministrul de centru-dreapta Evika Siliņa, la începutul lunii mai, după ce au izbucnit reacții politice negative legate de două drone ucrainene rătăcite care au lovit instalațiile petroliere letone.
Incidentul a intensificat temerile mai largi în țările baltice cu privire la răspândirea dronelor în urma războiului din Ucraina, după mai multe incidente recente care au implicat drone rătăcite și încălcări ale spațiului aerian pe teritoriul NATO.
Președintele Edgars Rinkēvičs i-a cerut apoi lui Kulbergs să conducă discuțiile guvernamentale, cu potențialul viitor prim-ministru, anunțând luni planurile pentru coaliția cvadripartidă.
Se așteaptă ca securitatea și apărarea să domine agenda noii coaliții, în contextul în care Letonia se confruntă cu o instabilitate crescândă la granița de est a NATO.

