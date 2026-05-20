Tánczos Barna despre colaborarea cu AUR la guvernare: „UDMR nu va participa într-o asemenea formulă”

Viceprim-ministrul și ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, a declarat miercuri, la sediul MADR, că toate variantele pentru formarea viitorului Guvern sunt analizate în această perioadă.

Barna a spus că România traversează o criză politică majoră în paralel cu provocările la nivel european, motiv pentru care crede că este nevoie de o majoritate solidă în Parlament.

„Astăzi sunt pe masă multe variante, practic toate variantele posibile sunt în momentul de față pe masă. Și un guvern minoritar, și o majoritate refăcută, și cu un premier tehnocrat, cu miniștrii politici, teoretic și un guvern 100% tehnocrat, fiecare cu plusuri și cu minusuri”, a declarat Tánczos Barna.

Vicepremierul a spus că varianta pe care o consideră cea mai bună este refacerea unei coaliții cât se poate de stabilă.

„De dorit este fără doar și poate refacerea coaliției stabile, care să guverneze cu o perspectivă clară și cu măsuri asumate, pentru că într-adevăr, este o criză politică, dar este și o criză la nivel european, din mai multe puncte de vedere”, a afirmat acesta.

Tánczos Barna a punctat și problemele cu care se confruntă în prezent statele europene. El a făcut referire la criza privind înarmarea, prețurile la combustibili, deficitul bugetar, implementarea PNRR.

„Este o criză de înarmare, este o provocare în ceea ce privește prețul combustibilului, avem această provocare cu deficitul, cu PNRR-ul, deci sunt foarte multe teme care trebuie abordate, discutate, decizii de luat și cea mai bună variantă este, fără doar și poate, un guvern cu majoritate solidă”, a spus vicepremierul.

Acesta a explicat că, dacă refacerea actualei coaliții nu va fi posibilă, pot apărea variante de guvern minoritar, fie în jurul partidelor USR și PNL, fie în jurul PSD.

„Dacă nu se poate, încep variantele de guvern minoritar. Ori în jurul grupului de forțe politice USR-PNL, ori în jurul PSD-ului, dacă nu vor să guverneze împreună. Dacă prima variantă nu merge, prima variantă înseamnă că revin la sentimente mai bune și o să guverneze împreună”, a declarat Tánczos Barna.

Tánczos Barna refuză colaborarea cu AUR

Întrebat despre o posibilă colaborare a UDMR într-un guvern susținut de AUR sau alte formațiuni apropiate, Tánczos Barna a exclus categoric această variantă.

„Apropierea de AUR este exclusă 100%, adică participarea într-un guvern în care este și AUR sau guvern care, asumat sau neasumat, la vedere sau nu, este susținut de AUR. Deci UDMR nu va participa într-o asemenea formulă”, a spus vicepremierul.

El a spus că o formulă susținută de partide precum SOS, POT sau PACE – Întâi România ar fi una instabilă și fără șanse să reziste pe termen lung.

„Este foarte puțin probabil să participăm într-o formulă în care guvernul este susținut de SOS, POT, PACE și alte asemenea forțe politice. Din mai multe motive, nu e diferență foarte mare între SOS și AUR, nu e diferență foarte mare între alte formațiuni în formare sau existente deja ca grupuri parlamentare în Parlament”, a declarat Tánczos Barna.

„Pe de altă parte ar fi o construcție foarte șubredă, fără o majoritate stabilă și care nu ar rezista. De aceea spunem că ideal ar fi să revină lumea la sentimente mai bune și să găsim o soluție de guvern majoritar sau o formulă prin care avem o altă construcție decât construcția cu AUR”, a mai acesta.