Prima pagină » Politic » „UDMR susține un Guvern minoritar PSD. Nu fugim de asemenea scenariu”, spune Grindeanu

„UDMR susține un Guvern minoritar PSD. Nu fugim de asemenea scenariu”, spune Grindeanu

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că UDMR susține varianta unui Guvern minoritar PSD, deși social-democrații nu consideră acest scenariu prima opțiune pentru formarea viitorului Executiv.
Grindeanu, despre transparentizarea veniturilor ONG-urilor: „dacă un om e corect, de ce se ascunde?”
Grindeanu, despre transparentizarea veniturilor ONG-urilor: „dacă un om e corect, de ce se ascunde?”
După Bolojan, și Grindeanu ”aprinde lumina”
După Bolojan, și Grindeanu ”aprinde lumina”
De ce se scumpește transportul în Capitală? Ciucu: Prostul cu banii e de la București / STB să dea afară din pile și relații
De ce se scumpește transportul în Capitală? Ciucu: Prostul cu banii e de la București / STB să dea afară din pile și relații
Grindeanu o acuză pe Oana Gheorghiu că fabrică probe: Un singur cuvânt, „bolșevism”. Așa se numește
Grindeanu o acuză pe Oana Gheorghiu că fabrică probe: Un singur cuvânt, „bolșevism”. Așa se numește
Unul dintre cei mai căutați infractori români, extrădat de Rusia
Unul dintre cei mai căutați infractori români, extrădat de Rusia
Alexandra-Valentina Dumitru
18 mai 2026, 21:24, Politic
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

„UDMR-ul susține un Guvern minoritar PSD. Asta este ceea ce mi-a spus”, a declarat Sorin Grindeanu, luni, la RomâniaTV.

Întrebat dacă este vorba despre un Executiv minoritar PSD-UDMR sau doar PSD, liderul social-democrat a răspuns: „ Un guvern minoritar PSD. Ceea ce PSD-ul nu neapărat își dorește ca prime opțiuni. Dar nu fugim de o asemenea scenariu”.

Grindeanu a precizat însă că partidul său preferă o formulă guvernamentală stabilă, cu majoritate parlamentară.

„Eu îmi doresc, împreună cu colegii mei, să avem un Guvern stabil, un Guvern care să aibă o majoritate în spate, care să guverneze pentru oameni”, a spus acesta.

Liderul PSD a exclus și varianta unui Executiv tehnocrat, susținând că o asemenea formulă nu ar avea sprijin parlamentar suficient.

„Eu nu cred că acea variantă e bună pentru România și nu cred că va fi varianta susținută de o majoritate”, a afirmat Grindeanu.

Recomandarea video

AUR propune în programul de guvernare cu care a mers la Cotroceni listarea la bursă a companiilor de stat
G4Media
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.ro
Diana Șoșoacă a felicitat-o pe Șefa de Protocol a Palatului Cotroceni, Delia Dinu, cea care are grijă de Nicușor Dan: „Dacă n-ați fi dumneavoastră…”
Gandul
Noi informații despre Alexandru, băiețelul de 5 ani găsit în pădure după 48 de ore. ANUNȚUL făcut de medici
Cancan
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport
Ciprian Ciucu a dezvăluit întrebarea pusă de Nicușor Dan către PNL la consultări: I-am spus că e o variantă proastă. Era surprins și îngrijorat. Poate nu mai mergem
Libertatea
Gogoși din fasole. Sunt crocante la exterior și pufoase în interior. Rețeta e simplu de făcut!
CSID
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile publice?
Promotor
EXCLUSIV – DOCUMENTE | România, bună de plată cu 340 de milioane de lei, după ce Compania de Drumuri a pierdut un arbitraj cu italienii de la Pizzarotti pe Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda
Economedia