„UDMR susține un Guvern minoritar PSD. Nu fugim de asemenea scenariu”, spune Grindeanu

„UDMR-ul susține un Guvern minoritar PSD. Asta este ceea ce mi-a spus”, a declarat Sorin Grindeanu, luni, la RomâniaTV.

Întrebat dacă este vorba despre un Executiv minoritar PSD-UDMR sau doar PSD, liderul social-democrat a răspuns: „ Un guvern minoritar PSD. Ceea ce PSD-ul nu neapărat își dorește ca prime opțiuni. Dar nu fugim de o asemenea scenariu”.

Grindeanu a precizat însă că partidul său preferă o formulă guvernamentală stabilă, cu majoritate parlamentară.

„Eu îmi doresc, împreună cu colegii mei, să avem un Guvern stabil, un Guvern care să aibă o majoritate în spate, care să guverneze pentru oameni”, a spus acesta.

Liderul PSD a exclus și varianta unui Executiv tehnocrat, susținând că o asemenea formulă nu ar avea sprijin parlamentar suficient.

„Eu nu cred că acea variantă e bună pentru România și nu cred că va fi varianta susținută de o majoritate”, a afirmat Grindeanu.