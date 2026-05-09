Nicușor Dan: Există niște constrângeri în acest moment. România va avea un guvern pro-occidental, într-un termen rezonabil

România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil, a declarat președintele Nicușor Dan, după prima rundă de consultări cu liderii partidelor din coaliție, la scurt timp după demiterea Cabinetului condus de Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură inițiată de Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Gabriel Pecheanu
09 mai 2026, 11:14, Politic
„Am încheiat un prim set de întâlniri cu liderii partidelor pro-occidentale, reprezentanțe ai minorităților naționale. Am văzut cu ocazia asta constrângerile pe care fiecare dintre partidele are și cu care vine la negocierea care începe. Există, deci, niște scenarii pe care ne vom concentra mai departe și discuțiile vor continua pe aceste scenarii. Reafirm, România va avea un guvern pro-occidental, într-un termen rezonabil”, spune președintele Nicușor Dan.

El reiterează că există acord pe politicile mari, cum ar fi OECD, SAFE și PNRR.

„Există acord pe traiectoria fiscală a României, asumată. Și, în sensul ăsta, guvernul care va veni va avea ca obiectiv ca, până în toamnă, să definească și să propună Parlamentului bugetul pe 2027. La mulți ani Europa, la mulți ani România”, încheie Dan.

Guvernul Bolojan a fost demis în Parlament

Guvernul Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Parlamentarii au votat în favoarea moțiunii cu peste 280 de voturi „pentru”, peste pragul necesar de 233 de voturi pentru ca Executivul să fie înlăturat. În urma votului, Guvernul rămâne interimar până la formarea unui nou Cabinet.

Președintele Nicușor Dan a declarat, după demiterea Guvernului prin votul Parlamentului, că România rămâne un stat stabil, iar instituțiile funcționează. Șeful statului a transmis că va începe negocierile pentru formarea unui nou executiv și a exclus scenariul alegerilor anticipate.

„Guvernul a fost demis azi de Parlament. Nu e un moment fericit în nicio democrație. Este însă o decizie democratică a Parlamentului”, a spus președintele.

Nicușor Dan a făcut apel la calm și a subliniat că România își păstrează direcția pro-occidentală. Potrivit acestuia, există un consens între partidele pro-occidentale în privința principalelor obiective ale țării, inclusiv aderarea la OCDE, execuția bugetului pe 2026 și țintele bugetare pentru anii următori.

