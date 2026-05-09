Senatul a respins proiectul USR pentru transparentizarea concursurilor din spitale

Inițiativa legislativă prevedea introducerea în Legea sănătății a posibilității ca observatori independenți acreditați din partea societății civile să participe la concursurile organizate în spitalele publice, măsura fiind justificată prin nevoia de a crește încrederea în corectitudinea procedurilor și de a reduce suspiciunile de favoritism și nepotism.

Potrivit proiectului, observatorii ar fi putut proveni din afara unității sanitare și ar fi reprezentat ONG-uri cu activitate în domeniul sănătății publice, al drepturilor pacienților sau în alte domenii similare. Procedura de organizare a concursurilor ar fi rămas în continuare în responsabilitatea Ministerului Sănătății.

În plenul Senatului, Ruxandra Cibu Deaconu a susținut că proiectul urmărea doar creșterea transparenței și consolidarea încrederii în sistemul public de sănătate.

„Refuzul transparenței nu este o soluție. Observatori independenți există în alte domenii sensibile – în educație, în alegeri. Nu au blocat sistemele, ci le-au făcut mai credibile”, a declarat Ruxandra Cibu Deaconu.

USR susține că proiectul a fost elaborat după numeroase sesizări venite din partea tinerilor medici privind existența unor concursuri „cu dedicație” pentru ocuparea posturilor din spitalele de stat. Formațiunea amintește că a propus anterior și organizarea unui concurs național pentru posturile vacante din spitale, pe modelul examenului de rezidențiat.

Deputata Oana Murariu a criticat votul din Senat și a afirmat că decizia afectează atât medicii tineri, cât și încrederea pacienților în sistemul medical.

„Votul din Senat e o palmă nu doar pentru tinerii medici profesioniști care vor să aibă șanse corecte de a avansa profesional în țară, ci și pentru toți românii”, a declarat Oana Murariu.

Senatul a fost prima cameră sesizată, iar proiectul urmează să intre în dezbaterea Camera Deputaților, care este for decizional.