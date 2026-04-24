UDMR propune cumularea vechimii. Măsura ar ajuta femeile să iasă mai devreme la pensie

Inițiatorii au solicitat dezbaterea proiectului în procedură de urgență la Senat – prima Cameră sesizată, unde se află în faza de avizare.

În prezent, legea pensiilor obligă ca toate condițiile pentru reducerea vârstei de pensionare să fie îndeplinite în cadrul aceluiași sistem, de exemplu doar în sistemul public. Această regulă îi afectează pe cei care au lucrat atât în sistemul public, cât și în sisteme neintegrate – cum sunt, de exemplu, cele ale cultelor religioase.

Parlamentarii care au propus modificările spun că această situație duce la pierderea unor drepturi, deși munca a fost efectiv realizată. „Prin posibilitatea cumulării stagiilor de cotizare contributive, se asigură valorificarea muncii efectiv prestate, indiferent de sistemul în care aceasta a fost realizată”, se arată în fundamentarea proiectului.

Modificările vizează în special femeile

Mai exact, anii lucrați în sisteme diferite ar putea fi adunați, astfel încât o persoană să atingă mai ușor pragurile necesare pentru reducerea vârstei de pensionare. Măsura este relevantă în special pentru femei, categorie menționată explicit de inițiatori.

„Un prim set de modificări vizează recunoașterea efectivă a stagiilor de cotizare realizate în sisteme diferite, în special pentru femeile care solicită reducerea vârstei standard de pensionare”, precizează inițiatorii. În forma actuală a legii, această posibilitate nu există, ceea ce „conduce la situații injuste”.

Problema apare mai ales în cazul femeilor, care au lucrat în mai multe domenii sau au avut pauze în activitate. „Măsura are un impact social pozitiv, în special pentru mamele care au avut parcursuri profesionale în sisteme diferite”, spun parlamentarii UDMR.

Beneficii limitate la sistemul public

Proiectul nu se limitează însă la cumularea vechimii. Modificările propuse vizează și eliminarea unor diferențe de tratament între pensionari, în funcție de sistemul din care provin.

În prezent, unele ajutoare financiare acordate pensionarilor sunt disponibile doar pentru cei din sistemul public, deși sunt finanțate din bugetul de stat sau din fonduri europene.

Inițiatorii consideră această practică discriminatorie: „Se impune consacrarea expresă a principiului potrivit căruia toate drepturile sociale acordate pensionarilor din fonduri publice trebuie să se aplice, fără discriminare, tuturor pensionarilor din România”.

Interpretări restrictive ale legii

De asemenea, proiectul încearcă să rezolve blocaje administrative apărute în practică, inclusiv în relația cu instituțiile publice sau băncile.

În unele cazuri, casele de pensii din sisteme neintegrate nu pot obține documente sau nu pot recupera sume plătite necuvenit după decesul unui beneficiar, explică UDMR, care susține că problemele apar din interpretarea restrictivă a legii, deși responsabilitățile sunt similare cu cele din sistemul public.

Potrivit proiectului, modificările propuse „nu creează privilegii, ci corectează situații discriminatorii și asigură funcționarea coerentă a tuturor sistemelor de pensii”.