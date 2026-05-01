Un proiect depus de UDMR propune ca alocația pentru copii să fie redusă la 100 de lei | Bursa de prezență de 250 de lei, acordată condiționat

Un proiect inițiat de parlamentari UDMR a fost depus în această săptămână la Senat privind acordarea alocațiilor de stat pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 18 ani.

Propunerea legislativă vizează modificarea art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, precum și modificarea și completarea art.(108 indice 1) din Legea învățământului preuniversitar nr.198/2023.

În documentul depus la Senat de către parlamentari UDMR, se propune ca alocația de stat pentru copiii cu vârsta între 3 și 18 ani, care în prezent este de 292 de lei, să fie redusă la 100 de lei. La această sumă s-ar adăuga și o bursă de prezență la școală sau grădiniță în valoare de minimum 250 de lei, care s-ar indexa în fiecare an, din oficiu, cu rata medie anuală a inflației.

Scopul propunerii legislative

În expunerea de motive, inițiatorii UDMR a acestui demers subliniază că propunerea „are ca scop reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii”, în contextul în care România se află printre printre statele cu cele mai ridicate rate ale abandonului școlar timpuriu din UE, depășind media UE și ținta europeană stabilită la 9%.

„Prin instituirea bursei de prezență se urmărește, așadar, trecerea de la un mecanism exclusiv pasiv de sprijin financiar la unul care încurajează activ implicarea în educație, fără a elimina caracterul de protecție socială al alocației de stat”, se mai menționează în expunerea de motive a inițiativei legislative.

Totodată, dacă acest proiect de lege va fi adoptat, modificările privind acordarea alocației de stat pentru copii ar urma să se aplice din anul școlar 2027-2028.

De menționat este faptul că alocația de stat, de 100 de lei o vor primi toți copiii și elevii, indiferent dacă merg sau nu la școală. Pe de altă parte, acordarea bursei de prezență se va acorda dacă sunt îndeplinite două condiții: copiii trebuie să frecventeze cursurile și să aibă media 10 la purtare sau calificativul „Foarte Bine” la purtare la final de an.