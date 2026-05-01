Minivacanța de 1 Mai pe litoral. Care este atmosfera pe plaja din Mamaia și cât costă un mic

Minivacanța de 1 Mai a început, iar cei care au ales ca destinație Mamaia vor avea parte de o vreme frumoasă. Atmosfera în stațiune este una vibrantă, iar turiștii pot alege dintr-o gamă largă de preparate la terasele de pe plajă.
Diana Nunuț
01 mai 2026, 13:22, Social

Românii care au ales să își petreacă minivacanța de 1 Mai pe litoral vor avea parte de o vreme însorită, chiar dacă vântul își face simțită prezența, dar și de o atmosferă vibrantă.

Reporterii Mediafax ajunși în stațiunea Mamaia ne-au împărtășit imagini de pe plajă, unde turiștii au ales să facă o plimbare și poze. În stațiune, muzica deja se aude în boxe, iar grătarele sfârâie.

Terasa din Mamaia a Simonei Halep, care în anii trecuți aduna turiști, nu mai este și în acest an și pe plajă sunt doar șezlonguri.

Un celebru club din stațiune a găsit și o metodă inedită de a întreține oamenii care stau la coadă pentru a-și achiziționa biletele: o domnișoară care cântă la saxofon.

De asemenea, cei care aleg stațiunea Mamaia pentru a-și petrece minivacanța de 1 Mai pot alege dintr-o gamă largă de preparate. La una dintre terase, pentru 4 mici și o porție de cartofi, un cuplu de vârstnici a plătit 40 de lei.

La o altă terasă, prețul unui mic este de 8 lei, în timp ce pentru 100 de grame de carne, pofticioșii trebuie să plătească 15 lei. Pentru o bere la pahar, turiștii vor fi nevoiți să scoată din buzunar 12 lei.

Șoferii care au plecat spre litoral în minivacanța de 1 Mai au avut parte de un trafic mai lejer decât în anii anteriori. Circulația pe principalele drumuri către mare s-a desfășurat fără blocaje sau coloane importante de mașini.

Reporter&Fotoreporter: Oana Zvobodă și Mihai Pop

