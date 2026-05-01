Vânt puternic pe plaja din Vama Veche. Cum se distrează turiștii și care sunt prețurile în vestita stațiune

Turiștii au continuat să iasă la plimbare pe malul mării, iar mulți au profitat de peisaj pentru a face fotografii.

În ciuda rafalelor de vânt și a vremii mai răcoroase, oamenii au ieșit pe plajă și au petrecut timp în aer liber, admirând marea.

Reporterii aflați la fața locului au surprins imagini cu turiști plimbându-se pe nisip și oprindu-se pentru fotografii în apropierea țărmului.

„Venim în fiecare an în Vama Veche și anul acesta am ales din nou aceeași destinație. Nu stăm decât o zi, am venit dimineața și plecăm seara. Am venit să mă odihnesc, să admir marea și să respir”, a spus o turistă venită din Buzău.

Alți vizitatori spun că au ales Vama Veche pentru atmosfera mai relaxată și mai puțin convențională.

„Abia am ajuns. Aici e mai liber, mai sălbatic și mai frumos. Chiar dacă vremea nu e foarte bună, am vrut să bifăm 1 Mai la mare”, a declarat un turist aflat pe plajă.

Unii turiști au venit pregătiți pentru temperaturile mai scăzute și spun că vremea nu le schimbă planurile.

„Venim în fiecare an de 1 Mai în Vamă. Stăm până duminică și vrem doar să ne relaxăm, să stăm în fața mării și să ne simțim bine. Chiar dacă e frig, nu contează”, au spus doi turiști.

Vama Veche continuă să atragă vizitatori și în condiții meteo mai puțin favorabile, mai ales pentru atmosfera specifică și viața de noapte.

Care sunt prețurile

Prețurile de pe litoral rămân comparabile cu cele din sezonul trecut, spun turiștii, chiar dacă unele produse au înregistrat mici creșteri. Un magnet de frigider costă în jur de 10 lei, un burger poate varia între 35 și 54 de lei, în funcție de locație și ingrediente, iar clătitele se vând cu prețuri între 12 și 25 de lei. Pentru o gustare rapidă, porumbul fiert ajunge la aproximativ 12 lei.

„Este locul unde încă te poți distra seara pe litoral. Chiar dacă e frig și vânt, oamenii vin pentru atmosferă”, a spus un turist sosit din București.

Vama Veche rămâne una dintre destinațiile preferate pentru minivacanța de 1 Mai, iar atmosfera de pe plajă a atras vizitatori chiar și în condiții meteo mai puțin favorabile.