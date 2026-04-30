Prima pagină » Life-Entertaiment » Britney Spears, inculpată pentru conducere sub influența alcoolului și a drogurilor

Cântăreața americană Britney Spears a fost pusă sub acuzare pentru conducere sub influența alcoolului și a drogurilor, la aproape două luni după ce a fost oprită de poliție în apropierea locuinței sale din California. Procurorii iau în calcul un acord de recunoaștere a vinovăției.
Britney Spears/sursa foto: X
Maria Miron
01 mai 2026, 02:56, Știrile zilei

Decizia de inculpare a fost anunțată joi de procurorii americani, care au precizat că este vorba despre o infracțiune minoră și că artista nu este obligată să se prezinte la prima audiere. Potrivit Le Figaro, documentele depuse de procurori nu indică tipul de substanță depistată în organism.

Spears a fost reținută în seara respectivă, apoi eliberată în dimineața următoare. Un reprezentant al acesteia a descris episodul drept „nefericit și complet inacceptabil”. În perioada următoare, artista a intrat voluntar într-un program de dezintoxicare.

Varianta unei înțelegeri cu procurorii

Prima audiere este programată luni, într-un tribunal din Ventura, însă artista nu este obligată să fie prezentă, putând fi reprezentată de avocat. Procurorii au precizat că este vorba despre o infracțiune minoră.

Autoritățile intenționează să îi propună un acord de recunoaștere a vinovăției, frecvent în cazuri fără accident și cu alcoolemie redusă. Acesta presupune, de regulă, o perioadă de supraveghere, participarea la cursuri privind conducerea sub influență și plata unei amenzi.

Autobiografie: alcool, medicamente și presiunea celebrității

În autobiografia sa, „Femeia din mine”, publicată în 2023, Britney Spears scrie că, de-a lungul timpului, a consumat alcool, dar susține că nu a ajuns să-și piardă controlul. Artista menționează și că a luat Adderall – un medicament prescris pentru tulburări de atenție, din familia amfetaminelor, care poate crea dependență folosit necorespunzător.

Cartea oferă și detalii despre viața sa personală: o copilărie dificilă într-o familie cu probleme, relația intens mediatizată cu Justin Timberlake și presiunea constantă exercitată de paparazzi, pe care o descrie ca fiind unul dintre factorii care i-au afectat echilibrul emoțional.

De la criza din 2007 la „Free Britney”

După episodul din 2007, când Britney Spears a trecut printr-o criză personală intens mediatizată, cu probleme de sănătate mintală și mai multe incidente publice, artista a fost plasată sub tutela tatălui său, Jamie Spears, care i-a controlat finanțele și deciziile personale, deși ea a continuat să susțină concerte, inclusiv la Las Vegas.

Tutela a fost încheiată în 2021, în urma presiunii publice exercitate de fani, reuniți sub sloganul „Free Britney”.

