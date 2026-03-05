Britney Spears a fost arestată și eliberată câteva ore mai târziu

Mesaje prin care se solicitau comentarii au fost lăsate la biroul șerifului la Patrula Autostrăzilor din California, care a fost identificată drept agenția care a efectuat arestarea și la reprezentantul lui Spears, potrivit AP.

Britney Spears a fost arestată în jurul orei 21:30 în comitatul Ventura și eliberată joi, arată înregistrările biroului șerifului. Ea are programată o ședință de judecată pe 4 mai.

Vedeta, născută în Mississippi și crescută în Louisiana, a fost un fenomen pop adolescentin care a devenit un superstar definitoriu al anilor ’90 și 2000. A devenit faimoasă de la emisiunea „The Mickey Mouse Club” de la Disney Channel la MTV și nu numai, cu hituri care au definit epoca, precum „… Baby One More Time”, „Oops! … I Did It Again” și „Toxic”.

Spears a intrat în centrul atenției tabloidelor la începutul anilor 2000 și o sursă de atenție publică, în timp ce lupta cu bolile mintale, iar paparazzii documentau detaliile vieții sale private.

Britney Spears a fost sub tutelă

Mai târziu, pe măsură ce opinia culturală a evoluat pentru a recunoaște acoperirea misogină a mass-media din acea vreme, lupta lui Spears de a-și controla viața a devenit punctul central al mișcării #FreeBritney. În 2008, Spears a fost plasată sub o tutelă impusă de instanță, condusă în principal de tatăl ei și avocații acestuia, care avea să-i controleze deciziile personale și financiare timp de peste un deceniu. Tutela a fost dizolvată în 2021. Doi ani mai târziu, ea a publicat un memoriu de succes, „Femeia din mine”.