Britney Spears și-a vândut drepturile asupra catalogului muzical

Presa de specialitate susține că editura muzicală Primary Wave a achiziționat drepturile muzicale ale vedetei pop pe 30 decembrie, potrivit The Guardian. O sursă anonimă „familiarizată cu tranzacția” a confirmat vânzarea pentru New York Times .

Termenii vânzării și prețul catalogului nu au fost făcute publice, dar astfel de tranzacții au fost profitabile pentru artiști în ultimii ani.

Artiști de renume precum Bruce Springsteen, Shakira, Justin Bieber și Justin Timberlake și-au vândut cataloagele. Springsteen și-a vândut melodiile către Sony în 2021 pentru 500 de milioane de dolari, iar această companie a cumpărat catalogul Queen pentru peste 1 miliard de dolari în 2024.

Spears a lansat nouă albume de studio de la debutul său în 1999 și este una dintre artistele feminine cu cele mai bune vânzări. A fost în avangarda muzicii pop timp de aproape două decenii, iar dificultățile sale personale au fost mediatizate pe scară largă.

Vedeta în vârstă de 44 de ani a petrecut aproape 14 ani sub o tutelă care a obligat-o să plătească avocați pentru a-și gestiona viața și nu i-a permis să ia decizii cu privire la afacerile personale, cariera sau finanțele sale. Un judecător a reziliat acordul legal în 2021.

Ea a povestit cum tutela i-a modelat viața, controlând deciziile privind dieta și planificarea familială și „m-a deposedat de feminitatea mea [și] m-a transformat într-un copil” într-un memoriu din 2023, intitulat „Femeia din mine”.