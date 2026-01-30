Cine sunt favoriții la GRAMMY 2026: Bad Bunny, Kendrick Lamar și Sabrina Carpenter conduc lista nominalizărilor

Nominalizările pentru Premiile GRAMMY 2026 au fost anunțate oficial, deschizând cursa către cea mai importantă seară a industriei muzicale.
Lista completă include nominalizați în toate cele 95 de categorii GRAMMY, înainte de gala care va avea loc duminică, 1 februarie, la Crypto.com Arena din Los Angeles.
Lista a fost făcută publică de Recording Academy în cadrul unui livestream, cu prezentări susținute de artiști precum Chappell Roan, Doechii, KAROL G, Mumford & Sons, Sabrina Carpenter și Sam Smith.
Nominalizările din acest an acoperă o paletă amplă de genuri și artiști, de la nume consacrate la debuturi remarcabile, reflectând un an extrem de divers și creativ în muzică.
Câștigătorii vor fi desemnați prin votul membrilor Recording Academy, un juriu format din profesioniști ai industriei, de la artiști și compozitori la producători și ingineri de sunet.
Ediția din 2026 aduce și noutăți importante: introducerea a două categorii noi: Cel mai bun album country tradițional (Best Traditional Country Album) și Cea mai bună copertă de album (Best Album Cover), menite să extindă recunoașterea formelor de expresie artistică din muzica contemporană.
Gala GRAMMY 2026 va fi transmisă în direct pe CBS și pe platforma Paramount+, urmând să reunească, ca în fiecare an, cele mai influente nume ale scenei muzicale globale.
Iată lista completă a nominalizărilor pentru GRAMMY 2026.
Bad Bunny – DtMF
Sabrina Carpenter – Manchild
Doechii – Anxiety
Billie Eilish – WILDFLOWER
Lady Gaga – Abracadabra
Kendrick Lamar feat. SZA – luther
Chappell Roan – The Subway
ROSÉ & Bruno Mars – APT.
Justin Bieber – SWAG
Clipse, Pusha T & Malice – Let God Sort Em Out
Lady Gaga – MAYHEM
Kendrick Lamar – GNX
Leon Thomas – MUTT
Tyler, The Creator – CHROMAKOPIA
ROSÉ & Bruno Mars – APT
HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna, REI AMI) – Golden (From KPop Demon Hunters)
Billie Eilish – WILDFLOWER
Olivia Dean
KATSEYE
The Marías
Addison Rae
sombr
Leon Thomas
Alex Warren
Lola Young
Dan Auerbach
Cirkut
Dijon
Blake Mills
Sounwave
Amy Allen
Edgar Barrera
Jessie Jo Dillon
Tobias Jesso Jr.
Laura Veltz
Justin Bieber – DAISIES
Lady Gaga – Disease
Chappell Roan – The Subway
Lola Young – Messy
Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity
HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna, REI AMI) – Golden
KATSEYE – Gabriela
ROSÉ & Bruno Mars – APT
SZA feat. Kendrick Lamar – 30 For 30
Justin Bieber – SWAG
Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
Miley Cyrus – Something Beautiful
Lady Gaga – MAYHEM
Teddy Swims – I’ve Tried Everything But Therapy — Part 2
Disclosure & Anderson .Paak – No Cap
Fred again.., Skepta & PlaqueBoyMax – Victory Lap
KAYTRANADA – SPACE INVADER
Skrillex – VOLTAGE
Tame Impala – End Of Summer
Selena Gomez & benny blanco – Bluest Flame
Zara Larsson – Midnight Sun
Tate McRae – Just Keep Watching (From F1® The Movie)
PinkPantheress – Illegal
FKA twigs – EUSEXUA
Fred again.. – Ten Days
PinkPantheress – Fancy That
RÜFÜS DU SOL – Inhale / Exhale
Skrillex – F__ U SKRILLEX YOU THINK UR ANDY WARHOL BUT UR NOT!! <3
Gesaffelstein – Abracadabra (Gesaffelstein Remix)
KAYTRANADA – Don’t Forget About Us
Ron Trent – A Dreams A Dream (Ron Trent Remix)
Chris Lake – Galvanize (Chris Lake Remix)
David Guetta – Golden (David Guetta REM/X)
Amyl and The Sniffers – U Should Not Be Doing That
Linkin Park – The Emptiness Machine
Turnstile – NEVER ENOUGH
Hayley Williams – Mirtazapine
YUNGBLUD feat. Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II – Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning
Dream Theater – Night Terror
Ghost – Lachryma
Sleep Token – Emergence
Spiritbox – Soft Spine
Turnstile – BIRDS
Nine Inch Nails – As Alive As You Need Me To Be
Sleep Token – Caramel
Hayley Williams – Glum
Turnstile – NEVER ENOUGH
YUNGBLUD – Zombie
Deftones – private music
HAIM – I quit
Linkin Park – From Zero
Turnstile – NEVER ENOUGH
YUNGBLUD – Idols
Bon Iver – Everything Is Peaceful Love
The Cure – Alone
Turnstile – SEEIN’ STARS
Wet Leg – mangetout
Hayley Williams – Parachute
Bon Iver – SABLE, fABLE
The Cure – Songs Of A Lost World
Tyler, The Creator – DON’T TAP THE GLASS
Wet Leg – moisturizer
Hayley Williams – Ego Death At A Bachelorette Party
Justin Bieber – YUKON
Chris Brown feat. Bryson Tiller – It Depends
Kehlani – Folded
Leon Thomas – MUTT (Live From NPR’s Tiny Desk)
Summer Walker – Heart Of A Woman
Durand Bernarr – Here We Are
Lalah Hathaway – UPTOWN
Ledisi – LOVE YOU TOO
SZA – Crybaby
Leon Thomas – VIBES DON’T LIE
Durand Bernarr – Overqualified
Leon Thomas – YES IT IS
Durand Bernarr – BLOOM
Bilal – Adjust Brightness
Destin Conrad – LOVE ON DIGITAL
FLO – Access All Areas
Terrace Martin & Kenyon Dixon – Come As You Are
GIVĒON – BELOVED
Coco Jones – Why Not More
Ledisi – The Crown
Teyana Taylor – Escape Room
Leon Thomas – MUTT
Cardi B – Outside
Clipse, Pusha T & Malice feat. Kendrick Lamar & Pharrell Williams – Chains & Whips
Doechii – Anxiety
Kendrick Lamar feat. Lefty Gunplay – tv off
Tyler, The Creator feat. Teezo Touchdown – Darling, I
Fridayy feat. Meek Mill – Proud Of Me
JID feat. Ty Dolla $ign & 6Lack – Wholeheartedly
Terrace Martin & Kenyon Dixon feat. Rapsody – WeMaj
PARTYNEXTDOOR & Drake – SOMEBODY LOVES ME
Clipse, Pusha T & Malice feat. John Legend & Voices Of Fire – The Birds Don’t Sing
Tyler, The Creator feat. GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne – Sticky
GloRilla – TGIF
Clipse, Pusha T & Malice – Let God Sort Em Out
GloRilla – GLORIOUS
JID – God Does Like Ugly
Kendrick Lamar – GNX
Tyler, The Creator – CHROMAKOPIA
Queen Sheba – A Hurricane in Heels…
Marc Marcel – Black Shaman
Omari Hardwick & Anthony Hamilton – Pages
Saul Williams, Carlos Niño & Friends – Saul Williams Meets Carlos Niño…
Mad Skillz – Words For Days Vol. 1
Restul categoriilor GRAMMY 2026, de la jazz și country la gospel, muzică globală și producții audio-vizuale, pot fi consultate aici.