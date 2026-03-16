Prima pagină » Cultură-Media » Lavinia Bârlogeanu la „Altceva": „Dacă m-aș gândi că mai am un an sau doi de trăit, ce-aș face? Este o întrebare care poate corecta sensul unei vieți"

„Dacă aș ști cât mai am de trăit, ce aș face, cum m-aș comporta?”. O întrebare la care se gândesc toți oamenii și despre care psihoterapeuta Lavinia Bârlogeanu consideră că e extrem de importantă pentru fiecare dintre noi. „Ce am face dacă am ști cât mai avem de trăit?”
„Eram o lumânare care trece prin fereastră" / Lavinia Bârlogeanu despre vise și moarte: „Este important momentul în care visăm pe cineva care a murit"
Luiza Moldovan
16 mart. 2026, 14:01, Cultură-Media

Un dialog extrem de interesant între jurnalistul Adrian Artene și psihoterapeuta Lavinia Bârlogeanu despre sensul vieții și despre cât este de importantă confruntarea cu ideea propriei mortalități.

„Este un exercițiu esențial pentru fiecare om”, consideră Lavinia Bârlogeanu la „Altceva”-ul săptămânal, moderat de Adrian Artene.

Jurnalistul Adrian Artene remarcă faptul că întrebarea „cine sunt eu” rămâne „firul roșu al multor reflecții despre sensul vieții”.

„Ce am făcut cu viața mea”

Acesta a făcut referire la această temă frecventă abordată în artă, fie aceasta literatură, cinematografie sau altceva: scenariul în care personajele află că mai au foarte puțin de trăit.

„Există o temă care revine obsesiv în producțiile cinematografice: ce ai face dacă ai afla că mai ai o zi, 24 de ore sau câteva zile de trăit? Atunci se nasc întrebările: ce am făcut cu viața mea, care a fost sensul meu, care a fost scopul meu?”, a spus jurnalistul.

„Dacă m-aș gândi că mai am un an de trăit, ce aș face? E foarte important!”

Lavinia Bârlogeanu a apreciat valoarea unui astfel de exercițiu de reflecție pe tema morții. Ea consideră că discuția despre moarte și limitele vieții nu trebuie evitată, ci dimpotrivă:

„E foarte bună tema asta. Nu mă gândesc că dacă mă gândesc o atrag. Mai auzi și chestia asta, ceea ce e o absurditate. Trebuie să ne gândim și să vorbim, să punem în cuvinte lucrurile, că și ăsta e un mod de a le dedramatiza, dar ce spuneți mie mi se pare un exercițiu extraordinar d eimportant pentru fiecare om.

Dacă m-aș gândi că mai am un an, doi, cinci sau mai puțin, ce-aș face? E foarte important. Este o întrebare care corectează o direcție de viață, sensul unei existențe, corectează o istorie personală”, a spus Lavinia Bârlogeanu.

„Îți dă șansa de a face ceea ce crezi că este foarte important să faci”, a adăugat ea.

