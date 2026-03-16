Lavinia Bârlogeanu la podcastul „Altceva”: „Arta e sub nasul nostru. Totul e să ai curaj să începi”

Lumea își caută tot mai insistent sensul, își conștientizează suferința interioară și-și dorește vindecarea.

Sugrumată de consumism, ființa umană simte că „altceva” e sursa liniștii. Anarhia devine tot mai periculoasă prin subtilitatea ei. Această lume strâmbă începe să vadă că sensul ei nu este în magazin, nu este în internet, nu este în club, ci în arta mare și adevărată (cel puțin, unul dintre marile ei sensuri).

Psihoterapeuta Lavinia Bârlogeanu a fost invitata lui Adrian Artene la „Altceva”, săptămânalul de spiritualitate și „altceva” care te poate așeza pe o traiectorie bună, atunci când cauți sens și structură.

Destin, sens, credință

Discursul Laviniei Bârlogeanu s-a situat întotdeauna la granița dinttre spiritualitate și psihologie (desigur, datorită formării sale profesionale).

Lavinia Bârlogeanu vine în calea așteptărilor publicului românesc, doritor de vindecare și structură. Lavinia Bârlogeanu vorbește relaxat pe teme mari: destin, sens, credință, criză personală.

În procesul de acceptare a sinelui și, implicit, a carierei sale spirituale, arta joacă un rol fundamental, crede Lavinia Bârlogeanu.

„Arta are un rol extraordinar”

„Arta, literatura sunt extraordinare. Cred că nimic nu atinge ca importanță rolul artei al marii literaturi, al muzicii, orice. Orice din domeniul ăsta ne ajută. De ce? Pentru că aici avem contact cu marile ipostaze ale umanului.

Arta ne arată toate virtuțile, toate durerile, toate așteptările pe care le au oamenii în general. Că toți avem, nu știu cum să spun, aceleași așteptări. Eu mereu am spus, suntem mulți oameni, dar puține teme.

Ei bine, temele astea sunt vizitate cu foarte multă dăruire, cu pasiune, de cei care fac artă. Artă bună”, spune Lavinia Bârlogeanu în podcastul „Altceva”, moderat de Adrian Artene, insistând pe ideea că arta mare e la îndemâna oricui își dorește s crească.

Arta e „sub nasul nostru”, spune aceasta, „totul e să ai curaj să începi”.